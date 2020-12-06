Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В общих чертах: в дом заходит теплоноситель (это совсем не та горячая вода, которая идет из крана) и попадает в минимум 2 контура: отопление и горячее водоснабжение. Но каким образом попадает? Не напрямую, а через теплообменники. Т.е. теплоноситель в доме физически вообще не расходуется - он только отдает свою температуру воде, находящейся в системе отопления и в системе горячего водоснабжения дома. Поэтому перекладывать трубы не надо. Если бы надо было, то и отопления в доме не было бы. Виталий не "уиноуатый". І так далі...
О, airmax78, ай кноу вот а ю токінг ебаут ((((
Цє така біль ... Але імхо в Україні все біль для манюпаса. Не біль для "білих" людей, які живуть в своїх будинках з прислугою )))
Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что: * экономика в штопоре уже которых год * страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых * судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции) * мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция * пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
считать я предпочитаю свои заработанные деньги а если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры - Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев. - На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет). - Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
Весело. Но помимо задержки сроков есть еще бОльший риск - дефицит финансирования. 143 несданных дома - это невыполненные обязательства на 4-5 млрд долларов. Пирамида устойчива только тогда, когда объемы перманентно растут, но обвал инвестиционного потока в жилое строительство в 3-м квартале составил уже 70% в годовом исчислении... Улыбаемся и машем!
А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!
KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры - Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев. - На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет). - Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
Весело. Но помимо задержки сроков есть еще бОльший риск - дефицит финансирования. 143 несданных дома - это невыполненные обязательства на 4-5 млрд долларов. Пирамида устойчива только тогда, когда объемы перманентно растут, но обвал инвестиционного потока в жилое строительство в 3-м квартале составил уже 70% в годовом исчислении... Улыбаемся и машем!
А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!
сделку надо считать закрытой после продажи? а не после приобретения инвестиции в тот же день?
КГС - часто бронирует большое количество однух, там видно на сайте что однуха не купленная и не проданная, а забронировано. Тут писал Прохожий, что не надо читать то что на заборе написано с 3-букв.
Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что: * экономика в штопоре уже которых год * страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых * судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции) * мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция * пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Де ж ви раніше були? Я б оці ваші слова видрукував на аркуші жирними літерами і тицьнув би ним менеджеру в ВП, щоб не лупив конячі цінники, навіть, на неліквідні квартири на останніх поверхах! Але, парадокс в тому - що навіть, на деякі ті неліквіди по конячих цінниках - вже стояла бронь!
Так що забудовники мали в носі ту кризу і пандемію!(хіба, як почнуть валятись трупи на тротуарах від ковіду, то вже тоді щось може і зміниться! І то за умови, що валятись будуть трупи забудовників)
я уже говорил шо есть у меня соседи с похожими объектами в одной и той же локации, сдающими их чуть ли не вдвое дешевле чем я свои, зато десятилетиями одним и тем же арендаторам, которые хозяев давно уже вертят как хотят на детородном органе и платят когда и как им удобно, а те на них молятся и пылинки сдувают шоп тока не свалили - я так не работаю я считаю, шо на одном удачном входе долгосрочный системный бизнес не построишь и работать с арендаторами надо так, шоп инициатива всегда была у вас и аренду всегда стараться лупить по максимуму, а менять арендаторов в хороших объектах и норм локациях - не проблема, проблема выбрать тех, кто не сбреется в мертвый сезон, кто потянет максимальную аренду и вообще с кем можно строить адекватные отношения - вот это все я и называю качественным менеджментом например продуктовые минимаркеты, магазины разливного пива и всевозможные сетевики - не те арендаторы, которых я ищу и если рассчитывать только на олх, оп застройщиков и удачные точки входа, то очень мало шансов выцепить шото приличное, да еще и за разумный прайс а вообще шо я вам рассказываю? думаю зрадио знает обо всем этом гораздо больше чем я , тем более вы с ним единомышленники я ж еще вчера вам писал - если вы уверены в его и своих прогнозах, то вам надо сейчас уже сливать свои объекты в софборщаге, пока они на пике, а когда упадет в цене коммерция в центре (а зрадио в этом не сомневается) - покупать там как говорит Первый - надо подтверждать свои убеждения гривной, иначе какой тогда смысл во всех этих прогнозах? удачи)[/quote] Две квартиры продал. Влез в коммерцию. Что не так в прогнозах? Коммерцию дадут хорошую цену - продам. Не дадут и х.й с ним. Сдавать буду.[/quote]
Коммерция по-определению (если это не ликвидные мелкие помещения на 1ом этаже) слаболиквидна, продавать довольно сложно и долго(без скидок). И если цену не дадут, то и сдавать будете так себе (если вообще сдадите, учитывая реалии сего дня)[/quote] Помещение на центральной аллее. Дожно быть все ок. Правдо чуть подождать нужно, когда подзаседится.
asin написав:Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.
примерно такой же писец в договорах, которые подсовывают сетевые арендаторы их канешна можно понять, вот только какой в этом смысл? в случае с раскрученным трц ты хотя бы получаешь гарантированный поток покупателей, а шо может предложить сетевой арендатор, чего не может дать частный бизнес?
зы: кстати вспомнил реальный кейс, чем то похожий на ваш парню досталось от тестя в подарок помещение примерно 100 метров на проспекте науки, у него помимо этого есть свой бизнес напополам с братом - пивной генделык, где они сами по очереди стоят за стойкой - и он решил замутить там продуктовый магазин я его немного консультировал на этапе ввода в эксплуатацию и ремонта и неоднократно советовал не страдать ***** и сразу сдать его в аренду, но ему хотелось поиграться в бизнес, поэтому было закуплено оборудование, заключены договора и понеслось в общем года через три он понял, шо я таки был прав, но решил попытать счастья еще раз и открыть там с братом уже семейное кафе снова был сделан ремонт, но на этапе заказа мебели грянул карантин и тема умерла не успев родиться летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон а в анамнезе два ремонта, три года гемора и полный гараж не самого дешевого оборудования, которое хз куда девать морали не будет, выводы делайте сами
Где там на Науки можно делать кафе или продуктовый? Это мозгов нужно не иметь. В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато. Где там есть такие комлексы или пеший проходняк?
asin написав:Как то хотел взять жене для бизнеса в аренду помещение в трц. Почитал условия (до договора не дошло) и послал их нах. Там писец полный.
примерно такой же писец в договорах, которые подсовывают сетевые арендаторы их канешна можно понять, вот только какой в этом смысл? в случае с раскрученным трц ты хотя бы получаешь гарантированный поток покупателей, а шо может предложить сетевой арендатор, чего не может дать частный бизнес?
зы: кстати вспомнил реальный кейс, чем то похожий на ваш парню досталось от тестя в подарок помещение примерно 100 метров на проспекте науки, у него помимо этого есть свой бизнес напополам с братом - пивной генделык, где они сами по очереди стоят за стойкой - и он решил замутить там продуктовый магазин я его немного консультировал на этапе ввода в эксплуатацию и ремонта и неоднократно советовал не страдать ***** и сразу сдать его в аренду, но ему хотелось поиграться в бизнес, поэтому было закуплено оборудование, заключены договора и понеслось в общем года через три он понял, шо я таки был прав, но решил попытать счастья еще раз и открыть там с братом уже семейное кафе снова был сделан ремонт, но на этапе заказа мебели грянул карантин и тема умерла не успев родиться летом он снова вышел на связь с вопросом кому лучше сдавать - лотку, или новой почте и я ответил шо никому из названных и посоветовал поднять цену на десятку, несмотря на то шо соседние сдаются гораздо дешевле в итоге сейчас помещение сдается под шото медицинское и он доволен как слон а в анамнезе два ремонта, три года гемора и полный гараж не самого дешевого оборудования, которое хз куда девать морали не будет, выводы делайте сами
И чем кейс на мой похожий? И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.