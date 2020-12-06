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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5830583158325833

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:19

  kingkongovets написав:
  Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих

В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать


считать я предпочитаю свои заработанные деньги
а если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал? :mrgreen:


Ну не совсем так: я согласен, шо коммерция интереснее жилой, мало того, даже сейчас считаю, что есть варианты, которые будут работать и при глобальном тренде в стране в минуса, но это исключение из правил...а пока ситуация такая: цены завышены, сплошной неликвид и шлак на рынке, который люди никогда не сдадут в аренду, а продать дешевле, чем купили не хотят пока что.
А те, что ликвидные, стоят безумных денег (что тоже лишено смысла, рентабельность очень низкая).
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:28

  asin написав:И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.


я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"

Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда


Представте себе ситуацию, что у Вас старый автомобиль. Кузов надо варить, ходовую менять, двиглу капиталку. Но в принципе, точило еше на ходу.
Вы решили привести машину в порядок, поездили по СТО, гаражам и Вам приглянулся один качок, который убедительней всех (хоть и не очень связно)обещал.
За 5 недель, он спойлерами, накладками и наклейками скрыл дыры кузова, поставил бу литые диски, натянул на сиденья чехлы из кожи молодого дермантина.
Правда, есть подозрения, что качок по ночам бомбит и тьолок катает, но "какие есть ваши доказательства?"(с).
Машина стала выглядеть Агонь. Прохожие головы сворычивают. Глушитель рычит как тюнингованный...на самом деле просто прогорел.
Но...
Вам машину пока не отдает - надо еще "по мелочам что-то по ходовой сделать".
Приходи еще через 5 недель.
Кто смотрел в 90-х "Сержант Билко", там было что-то похожее.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:38

  asin написав:В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.


а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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  #<1 ... 5830583158325833
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