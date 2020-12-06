|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:19
kingkongovets написав: Sidus написав:
То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что:
* экономика в штопоре уже которых год
* страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых
* судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции)
* мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция
* пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
считать я предпочитаю свои заработанные деньги
а если вы так уверены в том чо написали выше, то как это коррелирует с вашим твердым решением несмотря ни на что вложиться в комм недвигу, что кстати я вам наоборот не рекомендовал?
Ну не совсем так: я согласен, шо коммерция интереснее жилой, мало того, даже сейчас считаю, что есть варианты, которые будут работать и при глобальном тренде в стране в минуса, но это исключение из правил...а пока ситуация такая: цены завышены, сплошной неликвид и шлак на рынке, который люди никогда не сдадут в аренду, а продать дешевле, чем купили не хотят пока что.
А те, что ликвидные, стоят безумных денег (что тоже лишено смысла, рентабельность очень низкая).
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:28
asin написав:
И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.
я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8055
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 1474 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:32
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда
Представте себе ситуацию, что у Вас старый автомобиль. Кузов надо варить, ходовую менять, двиглу капиталку. Но в принципе, точило еше на ходу.
Вы решили привести машину в порядок, поездили по СТО, гаражам и Вам приглянулся один качок, который убедительней всех (хоть и не очень связно)обещал.
За 5 недель, он спойлерами, накладками и наклейками скрыл дыры кузова, поставил бу литые диски, натянул на сиденья чехлы из кожи молодого дермантина.
Правда, есть подозрения, что качок по ночам бомбит и тьолок катает, но "какие есть ваши доказательства?"(с).
Машина стала выглядеть Агонь. Прохожие головы сворычивают. Глушитель рычит как тюнингованный...на самом деле просто прогорел.
Но...
Вам машину пока не отдает - надо еще "по мелочам что-то по ходовой сделать".
Приходи еще через 5 недель.
Кто смотрел в 90-х "Сержант Билко", там было что-то похожее.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11497
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 2853 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 07 гру, 2020 18:38
asin написав:
В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.
а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 8055
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 984 раз.
- Подякували: 1474 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|