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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:28
asin написав:
И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.
я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:32
Serg-ik написав: airmax78 написав:
Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"
Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда
Представте себе ситуацию, что у Вас старый автомобиль. Кузов надо варить, ходовую менять, двиглу капиталку. Но в принципе, точило еше на ходу.
Вы решили привести машину в порядок, поездили по СТО, гаражам и Вам приглянулся один качок, который убедительней всех (хоть и не очень связно)обещал.
За 5 недель, он спойлерами, накладками и наклейками скрыл дыры кузова, поставил бу литые диски, натянул на сиденья чехлы из кожи молодого дермантина.
Правда, есть подозрения, что качок по ночам бомбит и тьолок катает, но "какие есть ваши доказательства?"(с).
Машина стала выглядеть Агонь. Прохожие головы сворычивают. Глушитель рычит как тюнингованный...на самом деле просто прогорел.
Но...
Вам машину пока не отдает - надо еще "по мелочам что-то по ходовой сделать".
Приходи еще через 5 недель.
Кто смотрел в 90-х "Сержант Билко", там было что-то похожее.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:38
asin написав:
В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.
а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?
зы: кстати ради интереса посчитайте сколько квартир в новых и еще строящихся жк на сермиле
и это далеко не эконом
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Додано: Пон 07 гру, 2020 18:53
Всем привет ребята! Нужна помощь, покидайте в личку вайбер или телеграм чаты каких-то жк в Киеве по тематике купи продай. Большое спасибо, очень выручите
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:02
kingkongovets написав: asin написав:
И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.
я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли
Глевное чтоб был платежеспособный контингент в достаточном количестве, проходящий мимо(или рядом живущий). В новом комлексе, хоть и типа эконом, люди покупали там квартиры по 1 т долл за метр, в свое время. Контингент - молодые работоспособные семьи, которые на квартиру заработали, а не упала с неба. Понятно, что через 30 лет там будет одна пенсия, и оттуда заранее нужно будет линять, но доживу ли я до этого времени))
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06
Vlad442 написав: hume написав: Vlad442 написав:
UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)
Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))
Умный человек много сомневается, думает, анализирует. Поэтому он бежит за толпой и теряет, тогда как Доллярчик видит цель - не видит препятствий, запрыгивает в первый вагон и успеет выпрыгнуть перед тем, как двери закроются.
Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа.
В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06
kingkongovets написав: asin написав:
В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.
а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?
зы: кстати ради интереса посчитайте сколько квартир в новых и еще строящихся жк на сермиле
и это далеко не эконом
Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13
asin написав:
Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.
ну хотя я бы и по поводу цоколей и 2х этажей поспорил, но не буду, потому шо не об этом спрашивал - так а шо по поводу согласия со зрадио по всем вопросам?)
кстати это уже второй раз, когда ваша и его точки зрения не совпадают
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:17
kingkongovets написав: asin написав:
Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.
ну хотя я бы и по поводу цоколей и 2х этажей поспорил, но не буду, потому шо не об этом спрашивал - так а шо по поводу согласия со зрадио по всем вопросам?)
кстати это уже второй раз, когда ваша и его точки зрения не совпадают
Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:22
asin написав:
Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.
то есть вы разделяете его мнение о том, что вся коммерция (он не уточнял какая именно, говорил лишь шо в спальниках ситуация лучше чем в центре) - только вниз, но при этом сбрасывать свои помещения не планируете?
понял/принял
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 07 гру, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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