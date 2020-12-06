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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5831583258335834>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:28

  asin написав:И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.


я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:32

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Я теряюсь в догадках. Факт: мой заказ на очень дорогой водонагреватель продавец не может обработать уже 3 дня. Говорят: "слишком много заказов"

Виталик перекладывает дорожки в парках. Перекладывать трубы горячего водоснабжения ему некогда


Представте себе ситуацию, что у Вас старый автомобиль. Кузов надо варить, ходовую менять, двиглу капиталку. Но в принципе, точило еше на ходу.
Вы решили привести машину в порядок, поездили по СТО, гаражам и Вам приглянулся один качок, который убедительней всех (хоть и не очень связно)обещал.
За 5 недель, он спойлерами, накладками и наклейками скрыл дыры кузова, поставил бу литые диски, натянул на сиденья чехлы из кожи молодого дермантина.
Правда, есть подозрения, что качок по ночам бомбит и тьолок катает, но "какие есть ваши доказательства?"(с).
Машина стала выглядеть Агонь. Прохожие головы сворычивают. Глушитель рычит как тюнингованный...на самом деле просто прогорел.
Но...
Вам машину пока не отдает - надо еще "по мелочам что-то по ходовой сделать".
Приходи еще через 5 недель.
Кто смотрел в 90-х "Сержант Билко", там было что-то похожее.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:38

  asin написав:В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.


а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?

зы: кстати ради интереса посчитайте сколько квартир в новых и еще строящихся жк на сермиле :mrgreen:
и это далеко не эконом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 18:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всем привет ребята! Нужна помощь, покидайте в личку вайбер или телеграм чаты каких-то жк в Киеве по тематике купи продай. Большое спасибо, очень выручите
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:02

  kingkongovets написав:
  asin написав:И чем кейс на мой похожий?
И да, я за стойкой не стою. Все делает исключительно наемный персонал.


я абсолютно не хотел вас обидеть, а кейс похожий тем, что человек изначально тоже мутил минимаркет, а я ему рекомендовал сдавать, но при этом хорошо думать кому и за сколько
по науке вы не совсем правы, но спорить не хочу, свою позицию по поводу спальника и центра я имхо изложил достаточно ясно и если у вас другое мнение, то вы полностью имеете на него право
скажу лишь шо у жк эконом класса в спальнике не слишком долгая минута славы со всеми вытекающими, но ни в коем случае не желая обесценивать ваш выбор умолкаю и искренне желаю вам успеха и хорошей прибыли

Глевное чтоб был платежеспособный контингент в достаточном количестве, проходящий мимо(или рядом живущий). В новом комлексе, хоть и типа эконом, люди покупали там квартиры по 1 т долл за метр, в свое время. Контингент - молодые работоспособные семьи, которые на квартиру заработали, а не упала с неба. Понятно, что через 30 лет там будет одна пенсия, и оттуда заранее нужно будет линять, но доживу ли я до этого времени))
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06

  Vlad442 написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.

А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)

Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))

Умный человек много сомневается, думает, анализирует. Поэтому он бежит за толпой и теряет, тогда как Доллярчик видит цель - не видит препятствий, запрыгивает в первый вагон и успеет выпрыгнуть перед тем, как двери закроются.

Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа.
В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.


Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:06

  kingkongovets написав:
  asin написав:В комплексе с 4500 квартир дела идут хорошо)) 2 т квартир х..вато.


а как так выходит?
по зрадио, с которым вы согласны по всем вопросам, застройщики (которые умнее конгов) строят ровно столько комм недвиги, сколько нужно для ее жильцов - прокомментируете?

зы: кстати ради интереса посчитайте сколько квартир в новых и еще строящихся жк на сермиле :mrgreen:
и это далеко не эконом

Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:13

  asin написав:Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.


ну хотя я бы и по поводу цоколей и 2х этажей поспорил, но не буду, потому шо не об этом спрашивал - так а шо по поводу согласия со зрадио по всем вопросам?)
кстати это уже второй раз, когда ваша и его точки зрения не совпадают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:17

  kingkongovets написав:
  asin написав:Прелесть ком недвиги, что она только на 1 эт. А в нормальном месте ликвидной вообще мизер. Больше первого этажа нормальную сделать просто физически нельзя))
Цоколь, 2 эт отбой. То же проверено на личной шкуре.


ну хотя я бы и по поводу цоколей и 2х этажей поспорил, но не буду, потому шо не об этом спрашивал - так а шо по поводу согласия со зрадио по всем вопросам?)
кстати это уже второй раз, когда ваша и его точки зрения не совпадают

Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:22

  asin написав:Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.


то есть вы разделяете его мнение о том, что вся коммерция (он не уточнял какая именно, говорил лишь шо в спальниках ситуация лучше чем в центре) - только вниз, но при этом сбрасывать свои помещения не планируете?
понял/принял :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 07 гру, 2020 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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