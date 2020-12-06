сібістоімость 320 дол за метр коробки корисної площі в одноповерховій хатинці із ГБ. без оздоблення, утеплення, без землі і комунікацій. я провірив, дешевше токо ногами.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 19:25
сібістоімость 320 дол за метр коробки корисної площі в одноповерховій хатинці із ГБ. без оздоблення, утеплення, без землі і комунікацій. я провірив, дешевше токо ногами.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:44
Та, что не в спальниках, а рядом с офисными центрами, наверняка просядет. В связи с уменьшением пешеходного трафика. Мое мнение. А как будет в жизни хз.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:48
Да, вы правы. Неуважаемый "практиками" Лун показывает:
- КГС 104;
- Интергал 54;
- bud Dev 21;
- dim 14;
- Perfect 25;
- Ріел 68;
- Saga 23.
Это только 7 игроков... и 309 несданных домов. При этом активные продажи ведутся лишь в 67 из них, а темпы строительства - самые низкие с 2014-го года. Где деньги, Зин? (с) Даже если предположить, что на ранних этапах многие покупали в рассрочку, ее сроки по большей части несданных домов давно истекли - срок погашения всегда ограничен первой плановой датой введения в эксплуатацию, "просрачиваемой" в 99% случаев...
Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом. Там круговая порука - чем медленнее строишь, тем медленнее несут деньги, а чем медленнее несут деньги, тем меньше строишь и не исполняешь ранее взятые обязательства...
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54
например где? в смысле - где именно рядом с офисными центрами просядет, район?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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