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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5831583258335834

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:25

  Первый написав:Всім привіт. Черговий тиждень болі від кржн.
Короткий анонс;
Сібістоімсоть 220 дол.
Ми всі помремо
Все впаде в ноль крім «моєї» прєлєсті купленої Па 2500 дол в лохматі роки.
:-)


сібістоімость 320 дол за метр коробки корисної площі в одноповерховій хатинці із ГБ. без оздоблення, утеплення, без землі і комунікацій. я провірив, дешевше токо ногами.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:44

  kingkongovets написав:
  asin написав:Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.


то есть вы разделяете его мнение о том, что вся коммерция (он не уточнял какая именно, говорил лишь шо в спальниках ситуация лучше чем в центре) - только вниз, но при этом сбрасывать свои помещения не планируете?
понял/принял :mrgreen:

Та, что не в спальниках, а рядом с офисными центрами, наверняка просядет. В связи с уменьшением пешеходного трафика. Мое мнение. А как будет в жизни хз.
asin
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:48

  BIGor написав:
  KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры
- Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев.
- На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет).
- Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...

А чего тогда согласно ЛУН
https://lun.ua/uk/%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0 ... 1%83%D0%B4
только у КГС 104 будинки в процесі у 31 ЖК


Да, вы правы. Неуважаемый "практиками" Лун показывает:
- КГС 104;
- Интергал 54;
- bud Dev 21;
- dim 14;
- Perfect 25;
- Ріел 68;
- Saga 23.

Это только 7 игроков... и 309 несданных домов. При этом активные продажи ведутся лишь в 67 из них, а темпы строительства - самые низкие с 2014-го года. Где деньги, Зин? (с) Даже если предположить, что на ранних этапах многие покупали в рассрочку, ее сроки по большей части несданных домов давно истекли - срок погашения всегда ограничен первой плановой датой введения в эксплуатацию, "просрачиваемой" в 99% случаев...

Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом. Там круговая порука - чем медленнее строишь, тем медленнее несут деньги, а чем медленнее несут деньги, тем меньше строишь и не исполняешь ранее взятые обязательства...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:54

  asin написав:Та, что не в спальниках, а рядом с офисными центрами, наверняка просядет. В связи с уменьшением пешеходного трафика. Мое мнение. А как будет в жизни хз.


например где? в смысле - где именно рядом с офисными центрами просядет, район?
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13

  zРадио написав:Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом.
Возможно, повышение цен ускорит строительство, особенно если это внешний прилив спроса. Как вариант, повышение цен - сговор строительных компаний, чтобы увеличить оборотные средства.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:21

  Grand Touring написав:
  zРадио написав:Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом.
Возможно, повышение цен ускорит строительство, особенно если это внешний прилив спроса. Как вариант, повышение цен - сговор строительных компаний, чтобы увеличить оборотные средства.


Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.

На перепродажу куплена квартира, или в аренду, или себе - в любом сценарии конечным потребителем является не спекулянт, а жилец, ограниченный доходами
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:59

  zРадио написав:
Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.



Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:15

  Libo написав:
  zРадио написав:
Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.



Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?


Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум.
Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:32

  Sidus написав:
  Libo написав:
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?


Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы


Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает. :?
Libo
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