Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
asin написав:Где я говорил что по абсолютно всем вопросам совпадает? По части прогнозов, да, совпадает.
то есть вы разделяете его мнение о том, что вся коммерция (он не уточнял какая именно, говорил лишь шо в спальниках ситуация лучше чем в центре) - только вниз, но при этом сбрасывать свои помещения не планируете? понял/принял
Та, что не в спальниках, а рядом с офисными центрами, наверняка просядет. В связи с уменьшением пешеходного трафика. Мое мнение. А как будет в жизни хз.
KtoStroit написав:ЗанимательныеЦифры - Начиная с 2013 года (7 полных лет) ТОП-13 застройщиков Киева сдали 192 дома с суммарной задержкой на всех - 99 месяцев. - На сегодня у них же в строительстве 143 дома (а значит с теми же темпами их строить аж лет 5) с УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ суммарной задержкой 146 месяцев (и эти дома еще не сданы и задержка только растет). - Инвестиции в первичку становятся все опаснее ...
Да, вы правы. Неуважаемый "практиками" Лун показывает: - КГС 104; - Интергал 54; - bud Dev 21; - dim 14; - Perfect 25; - Ріел 68; - Saga 23.
Это только 7 игроков... и 309 несданных домов. При этом активные продажи ведутся лишь в 67 из них, а темпы строительства - самые низкие с 2014-го года. Где деньги, Зин? (с) Даже если предположить, что на ранних этапах многие покупали в рассрочку, ее сроки по большей части несданных домов давно истекли - срок погашения всегда ограничен первой плановой датой введения в эксплуатацию, "просрачиваемой" в 99% случаев...
Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом. Там круговая порука - чем медленнее строишь, тем медленнее несут деньги, а чем медленнее несут деньги, тем меньше строишь и не исполняешь ранее взятые обязательства...
zРадио написав:Развязки здесь только 2 - либо застройщики в ближайшее время выкинут 150-200 новых домов в продажу, либо Укрбуд и Аркада были лишь началом.
Возможно, повышение цен ускорит строительство, особенно если это внешний прилив спроса. Как вариант, повышение цен - сговор строительных компаний, чтобы увеличить оборотные средства.
Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.
На перепродажу куплена квартира, или в аренду, или себе - в любом сценарии конечным потребителем является не спекулянт, а жилец, ограниченный доходами
zРадио написав: Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
zРадио написав: Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум. Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.
Libo написав: Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире.
Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы
Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает.