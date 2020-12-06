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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5832583358345835

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:49

  Libo написав:
  Sidus написав:
  Libo написав:
Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?


Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы


Не перестанут. Они тоже жрать хотят. Вот если они убедятся, что воровать и обманывать у них больше не получится, они мигом договорятся с правительством, с парламентом,с НБУ и банковской системой в целом, чтобы в стране была создана нормальная, здоровая ипотечная система, доступная пересичному украинцу. А пока они срать на него хотели. Пока его можно просто обмануть и ограбить. Пусть он ходит кастрюлями стучит и дороги перекрывает. :?


а зачем им это надо? если бы можно, то уже бы давно сделали.
Я прихвату заплатил комиссию 1000$ за свифты и тип отправки платежа CREDIT. Мы с ним кредитовали Соединенные Штаты Америки :lol: . Чистые деньги взял прихват, ничего не кредитовал.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:09

Познавательно в контексте дискуссии о перспективах коммерции в центре (для интересующихся, а не всезнаек, работающих на ощупь, разумеется :mrgreen: )

Pandemic brings lasting changes to city centres
https://www.ft.com/content/a15f17d3-dc8 ... a29eb1fafa
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:17

  Sidus написав:
  Libo написав:
  zРадио написав:
Вообще спроса не станет - повторюсь, инвестиции в 3-м квартале в жилое строительство обвалились на 70%. Даже здешние неисправимые оптимисты затаились и наблюдают. Боятся лезть, понимая, что в лучшем случае одолжат застройщику бесплатно, в худшем - будут закрываться в убыток.



Это супер позитивное являение для рынка. Первый шаг на пути становления цивилизованного рынка. Свидетельство зрелости украинского потребителя. Пусть эти жулики-застройщии строят за свои, объединяют свои усилия с банками и финансовыми компаниями, и выходят на рынок с готовым продуктом и чистыми юридическими документами, а не голыми обещаниями "здесь будет город-сад". Если государство не в состоянии покончить с этим стройворьём, то надо им устроить народный бойкот. Чтоб инвестиции упали на 100%. Тогда у них исчезнут мысли о воровстве и кидалове и будут нормально и честно работать за 20-30% прибыли как во всем мире. :?


Я обеими руками за, но так просто строить перестанут вообще...ипотеки нету, банки стройки не хотят финансировать, а за свои строить могут единицы

Если практически исчезнет рынок строящегося эконом-новостроя(и недорогого комфорт/бизнес-класса), Тарянов с КАНами не рассматриваем, ценник наверно на уже готовое пойдет резко вниз,всё в % как Zpада предсказал?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

  Zebra написав:Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум.
Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.

Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают, а во вторых при газе в плите дороже чем на газовой заправке и отсутствии субсидий следующее правительство возможно у нас будет назначено напрямую с Кремля или Вашингтонгского Обкома, без всяких "95х" и "Сватов"
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:24

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.


Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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