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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22
Zebra написав:
Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум.
Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.
Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают, а во вторых при газе в плите дороже чем на газовой заправке и отсутствии субсидий следующее правительство возможно у нас будет назначено напрямую с Кремля или Вашингтонгского Обкома, без всяких "95х" и "Сватов"
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Додано: Вів 08 гру, 2020 00:24
rjkz написав: Vlad442 написав:
В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 08 гру, 2020 01:28
Долярчик написав: hume написав:
То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?
#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться
Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде.
Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Вів 08 гру, 2020 01:59
Proofy написав: Долярчик написав: hume написав:
То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?
#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться
Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде.
Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.
Сколько максимально Гонта на вложенные платил в мес?
И разве там больше года вакнахалия до карантина длилась?
И как он, этот человек, полностью свою прибыль забрал, "Мавродиевки" гонтовские кому то все под ноль продал?
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барабашов
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