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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5832583358345835

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:22

  Zebra написав:Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум.
Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.

Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают, а во вторых при газе в плите дороже чем на газовой заправке и отсутствии субсидий следующее правительство возможно у нас будет назначено напрямую с Кремля или Вашингтонгского Обкома, без всяких "95х" и "Сватов"
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 00:24

  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.


Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 01:28

  Долярчик написав:
  hume написав:То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?

#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!

А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться :) Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде.
Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 01:59

  Proofy написав:
  Долярчик написав:
  hume написав:То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?

#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!

А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться :) Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде.
Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.

Сколько максимально Гонта на вложенные платил в мес?
И разве там больше года вакнахалия до карантина длилась?
И как он, этот человек, полностью свою прибыль забрал, "Мавродиевки" гонтовские кому то все под ноль продал?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 04:40

  Proofy написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.


Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?


Изменение миграционных потоков.
Часть понаехов вернулись из Киева на малую родину, часть заробитчан остались без работы в европах из-за пандемии и вернувшись в Украину решили протратить часть заработанного на покупку берлоги, где можно пересидеть трудные времена.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Сколько максимально Гонта на вложенные платил в мес?
И разве там больше года вакнахалия до карантина длилась?
И как он, этот человек, полностью свою прибыль забрал, "Мавродиевки" гонтовские кому то все под ноль продал?

Там, за 3 міс. виходилось в ноль!
Тобто, хто зайшов минулого року у вересні, той х2 свій вхід!(контора якраз з вересня почала активно розвиватись/закликати/ і % піднімати на 6-7-8%ТИЖНЕВИХ)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 08:54

  change_pm написав:..
А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!

будете долго ржать, но после возобновления строек Укрбуда КГС-ом, по бырику повыкупали остаток квартир в некоторых комплексах. По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2. Возможно, сказывается дефицит предложения первички, хз.
ну и да, - такое странное ощущение, что объекты б/Укрбуда КГС шурует быстрее своих.
Однако посмотрим
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