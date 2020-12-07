Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум. Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.
Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают, а во вторых при газе в плите дороже чем на газовой заправке и отсутствии субсидий следующее правительство возможно у нас будет назначено напрямую с Кремля или Вашингтонгского Обкома, без всяких "95х" и "Сватов"
hume написав:То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?
#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде. Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.
hume написав:То есть ты серьёзно думал туда закинуть 2 фонда?
#яжнелох! Тому і зайшов сумою, яку було не шкода втратити!
А с 2мя фондами, если вовремя слинять, можно было бы озолотиться Уже на крузаке разъезжали бы, а не на велосипеде. Рассказывали мне о таком человеке, ну плохо спал некоторое время, зато потом вышел с хорошими деньгами.
Сколько максимально Гонта на вложенные платил в мес? И разве там больше года вакнахалия до карантина длилась? И как он, этот человек, полностью свою прибыль забрал, "Мавродиевки" гонтовские кому то все под ноль продал?
Vlad442 написав:В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?
Изменение миграционных потоков. Часть понаехов вернулись из Киева на малую родину, часть заробитчан остались без работы в европах из-за пандемии и вернувшись в Украину решили протратить часть заработанного на покупку берлоги, где можно пересидеть трудные времена.
барабашов написав:Сколько максимально Гонта на вложенные платил в мес? И разве там больше года вакнахалия до карантина длилась? И как он, этот человек, полностью свою прибыль забрал, "Мавродиевки" гонтовские кому то все под ноль продал?
Там, за 3 міс. виходилось в ноль! Тобто, хто зайшов минулого року у вересні, той х2 свій вхід!(контора якраз з вересня почала активно розвиватись/закликати/ і % піднімати на 6-7-8%ТИЖНЕВИХ)
change_pm написав:.. А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!
будете долго ржать, но после возобновления строек Укрбуда КГС-ом, по бырику повыкупали остаток квартир в некоторых комплексах. По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2. Возможно, сказывается дефицит предложения первички, хз. ну и да, - такое странное ощущение, что объекты б/Укрбуда КГС шурует быстрее своих. Однако посмотрим
Vlad442 написав:UA когда-то написал, что по его наблюдениям, с инвестициями влетают обычно образованные люди. У нас есть уже два примера ошибочных прогнозов.
А доллярчик скупает квартиры и выходит сухой изб2б.)
Сейчас ещё и со вторым котлованом прокатит))
Умный человек много сомневается, думает, анализирует. Поэтому он бежит за толпой и теряет, тогда как Доллярчик видит цель - не видит препятствий, запрыгивает в первый вагон и успеет выпрыгнуть перед тем, как двери закроются.
Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа. В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
Sidus написав:То есть вы считаете, что просто факт, что нас не захватит бешеный сосед достаточно для роста недвижимости и арендных ставок и пофик, что: * экономика в штопоре уже которых год * страна живет только за счет долгов и отдает старые долги за счет новых * судебной системы нет, зарубежный инвестор боится Украину как огня (исключение ОВГЗ, но это спекуляции) * мозги утекают за рубеж со страшной силой, тотальная депопуляция * пенсионеров уже больше, чем работающих
В краткосроке повезло, ставки были высокими, но в среднесроке арендовать будет некому и не за что, бизнес либо умирает, либо переходит в онлайн и помещения/офисы ему нафик не нужны уже, не говоря уже, что аренда привязана к гривна, перспективы которой только падать
Де ж ви раніше були? Я б оці ваші слова видрукував на аркуші жирними літерами і тицьнув би ним менеджеру в ВП, щоб не лупив конячі цінники, навіть, на неліквідні квартири на останніх поверхах! Але, парадокс в тому - що навіть, на деякі ті неліквіди по конячих цінниках - вже стояла бронь!
Так що забудовники мали в носі ту кризу і пандемію!(хіба, як почнуть валятись трупи на тротуарах від ковіду, то вже тоді щось може і зміниться! І то за умови, що валятись будуть трупи забудовників)