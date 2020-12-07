дифіцит і ціни в космас!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
дифіцит і ціни в космас!
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:18
Флай, от тебя такое слышать странно. Не так давно ты сам делил стульчак с малознакомым людьми.
Ссылку на финансовую независимость ты кидаешь так часто, что складывается ощущение твоего авторства
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:49
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так холостякам, взагалі, можна що 3-5р. брати на котловані, якщо живе в батьків
Я, щоб задався метою "своя прЄлЄсць" в 18-20р, то до женячки, мав би як мінімум, повноцінну двуху з ремонтом!
А так, маючи зароблених 2 куя в 20р. думав і що мені з ними робити, як жінки/дітей - нема, на кого їх витрачати?
Я тоді про квартиру думав, що то малодосягаюча мрія!
І думав, що з майбутньою дружиною/дітьми буду жити у СВОЇХ батьків.
Тому, якогось великого стимулу "рвати жили", щоб досягнути квартири - не було!
А от як появилась сім'я, то понеслось......
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 08 гру, 2020 10:53
Я ж написав, якщо задатися ціллю, то і касир АТБ/долярчик може стати лендлордом і побудувати кешфло.
Для когось це буде успіх, для когось дивакуватість.
Єдине, що в багатьох від "успєхів" ЧСВ зашкалює, імена поки що незиваю, але можете догадатися.
https://fi202x.blogspot.com/
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