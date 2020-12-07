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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5833583458355836

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:чем медленнее строишь, тем медленнее несут деньги, а чем медленнее несут деньги, тем меньше строишь и не исполняешь ранее взятые обязательства...

дифіцит і ціни в космас!
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:18

  flyman написав:Тіснитися втрьох на 9м2 в тещі до 40 років, ну да, парєнь шел к успєху.
Хоча, якщо задатися ціллю, то можна і касиру з АТБ купити квартиру в Києві.
]

Флай, от тебя такое слышать странно. Не так давно ты сам делил стульчак с малознакомым людьми.

Ссылку на финансовую независимость ты кидаешь так часто, что складывается ощущение твоего авторства
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:49

  flyman написав:
  change_pm написав:А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!

Уня, не узнал в грімє.

Та да, довелось продати учьотку Уне занедорого ((( а що робити, комунальні тарифи бачили? :shock:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тіснитися втрьох на 9м2 в тещі до 40 років, ну да, парєнь шел к успєху.
Хоча, якщо задатися ціллю, то

Так холостякам, взагалі, можна що 3-5р. брати на котловані, якщо живе в батьків :D

Я, щоб задався метою "своя прЄлЄсць" в 18-20р, то до женячки, мав би як мінімум, повноцінну двуху з ремонтом!

А так, маючи зароблених 2 куя в 20р. думав і що мені з ними робити, як жінки/дітей - нема, на кого їх витрачати? :)
Я тоді про квартиру думав, що то малодосягаюча мрія!
І думав, що з майбутньою дружиною/дітьми буду жити у СВОЇХ батьків. :)
Тому, якогось великого стимулу "рвати жили", щоб досягнути квартири - не було!

А от як появилась сім'я, то понеслось...... :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 10:53

  hume написав:
  flyman написав:Тіснитися втрьох на 9м2 в тещі до 40 років, ну да, парєнь шел к успєху.
Хоча, якщо задатися ціллю, то можна і касиру з АТБ купити квартиру в Києві.
]

Флай, от тебя такое слышать странно. Не так давно ты сам делил стульчак с малознакомым людьми.

Ссылку на финансовую независимость ты кидаешь так часто, что складывается ощущение твоего авторства

Я ж написав, якщо задатися ціллю, то і касир АТБ/долярчик може стати лендлордом і побудувати кешфло.
Для когось це буде успіх, для когось дивакуватість.
Єдине, що в багатьох від "успєхів" ЧСВ зашкалює, імена поки що незиваю, але можете догадатися.
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flyman
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