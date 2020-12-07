Vlad442 написав:

rjkz написав: Vlad442 написав: Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа.

В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована. Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа.В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.



Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию? Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?

У меня нет данных по всей Украине. Может в Тернополе застройщики тоже еле дышат. Конкретно в Харькове ситуация проста. Самый крупный застройщик это карман городских властей. Ему идут бесплатно участки, коммуникации, с ним не связываются ни ГАСКи, выдавая документы на полуфабрикаты, ни налоговая, потому что "крыша". При таком устройстве строительного рынка войцеховские невозможны. Это в Киеве "а вы докажите, а потом посудитесь, а у нас уже 20 этажей и люди живут". Тут же конкурент - незаконная стройка сегодня, завтра решение ручного суда, послезавтра приезжает экскаватор и сносит забор. Это теоретически. Практически никто не пробует. Последний инцидент 2006 года в общих чертах освещен в начале этой статьиКлепают очень быстро кирпичные 9 и 16 этажки. Утепление как правило пенопластом. Свои производственные мощности практически полный цикл.В Киеве городская власть ничего не делает с нелегальными застройщиками и не то, что не поддерживает, а убивает легальных в интересах своего кармана. Поэтому такой бардак.