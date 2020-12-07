Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости. Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом. Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.
в мене родак в Австралії, теж бігав, а потім раз, і сердечко ... поставили шунт... так що бігати зранку не так і корисно ...
Vlad442 написав:Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа. В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.
Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
У меня нет данных по всей Украине. Может в Тернополе застройщики тоже еле дышат. Конкретно в Харькове ситуация проста. Самый крупный застройщик это карман городских властей. Ему идут бесплатно участки, коммуникации, с ним не связываются ни ГАСКи, выдавая документы на полуфабрикаты, ни налоговая, потому что "крыша". При таком устройстве строительного рынка войцеховские невозможны. Это в Киеве "а вы докажите, а потом посудитесь, а у нас уже 20 этажей и люди живут". Тут же конкурент - незаконная стройка сегодня, завтра решение ручного суда, послезавтра приезжает экскаватор и сносит забор. Это теоретически. Практически никто не пробует. Последний инцидент 2006 года в общих чертах освещен в начале этой статьи https://www.mediaport.ua/udarnyy-batalon Клепают очень быстро кирпичные 9 и 16 этажки. Утепление как правило пенопластом. Свои производственные мощности практически полный цикл.
В Киеве городская власть ничего не делает с нелегальными застройщиками и не то, что не поддерживает, а убивает легальных в интересах своего кармана. Поэтому такой бардак.
rjkz написав:Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?
Изменение миграционных потоков. Часть понаехов вернулись из Киева на малую родину, часть заробитчан остались без работы в европах из-за пандемии и вернувшись в Украину решили протратить часть заработанного на покупку берлоги, где можно пересидеть трудные времена.
Это тенденции последнего года, а строительный рынок Киева никогда не отличался стабильностью. Думаю, потому что тут нет ни монополии, ни нормальной демократии в этой сфере. Власть хочет получить свой кусок пирога, помочь своим застройщикам, но слаба. Поэтому на строительном рынке весь спектр девиаций. От слабой тирании до полной анархии.
freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости. Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом. Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.
в мене родак в Австралії, теж бігав, а потім раз, і сердечко ... поставили шунт... так що бігати зранку не так і корисно ...
але до чого тут нерухомість Києва?
Надо больше жути. Хотя на днях еще один мой знакомый умер. И тоже в Одессе.
change_pm написав:.. А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!
будете долго ржать, но после возобновления строек Укрбуда КГС-ом, по бырику повыкупали остаток квартир в некоторых комплексах. По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2. Возможно, сказывается дефицит предложения первички, хз. ну и да, - такое странное ощущение, что объекты б/Укрбуда КГС шурует быстрее своих. Однако посмотрим
КГС очень сильно рискует повторить судьбу Укрбуда...строек очень много, задержки ростут, малейший шорох в медиа и начнется....советую посмотреть интервью Никонова Бахматову, там он очень побробно это описывает почему упал Укрбуд и что Укрбуд это не последний титан, который падет