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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5835583658375838>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:55

  freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости.
Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом.
Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.

в мене родак в Австралії, теж бігав, а потім раз, і сердечко ... поставили шунт...
так що бігати зранку не так і корисно ...

але до чого тут нерухомість Києва?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:57

  Vlad442 написав:
  rjkz написав:
  Vlad442 написав:Не знаю про Львов, но строительный кризис, как мне кажется, ударил почему-то только по Киеву. Аркада, Укрбуд, шатающийся КГС, Войцеховский. В Харькове ЖС-1 прет как паровоз. В ОП уже давно либо очередь с ночи, либо нет ничего интересного, либо вообще ничего нет. Стройки идут не снижая темпа.
В других городах тоже не слышал про проблемы у застройщиков. Возможно во Львове вполне реально снять еще раз сливки с котлована.


Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?

У меня нет данных по всей Украине. Может в Тернополе застройщики тоже еле дышат. Конкретно в Харькове ситуация проста. Самый крупный застройщик это карман городских властей. Ему идут бесплатно участки, коммуникации, с ним не связываются ни ГАСКи, выдавая документы на полуфабрикаты, ни налоговая, потому что "крыша". При таком устройстве строительного рынка войцеховские невозможны. Это в Киеве "а вы докажите, а потом посудитесь, а у нас уже 20 этажей и люди живут". Тут же конкурент - незаконная стройка сегодня, завтра решение ручного суда, послезавтра приезжает экскаватор и сносит забор. Это теоретически. Практически никто не пробует. Последний инцидент 2006 года в общих чертах освещен в начале этой статьи https://www.mediaport.ua/udarnyy-batalon
Клепают очень быстро кирпичные 9 и 16 этажки. Утепление как правило пенопластом. Свои производственные мощности практически полный цикл.

В Киеве городская власть ничего не делает с нелегальными застройщиками и не то, что не поддерживает, а убивает легальных в интересах своего кармана. Поэтому такой бардак.

Влад, чому вклалися в Київ, якщо Харкові парадіз?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 11:59

flyman
мораль тут в том, шо чувак, на совести которого 9 человек, кони двинул не на тюремной больничке, а подхватил корону, ведя свободную жизнь обеспеченного человека
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:01

  rjkz написав:
  Proofy написав:
  rjkz написав:Вы не пробовали проанализировать эту ситуацию?
И какой результат анализа? Чрезмерная конкуренция в столице?


Изменение миграционных потоков.
Часть понаехов вернулись из Киева на малую родину, часть заробитчан остались без работы в европах из-за пандемии и вернувшись в Украину решили протратить часть заработанного на покупку берлоги, где можно пересидеть трудные времена.

Это тенденции последнего года, а строительный рынок Киева никогда не отличался стабильностью. Думаю, потому что тут нет ни монополии, ни нормальной демократии в этой сфере. Власть хочет получить свой кусок пирога, помочь своим застройщикам, но слаба. Поэтому на строительном рынке весь спектр девиаций. От слабой тирании до полной анархии.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:02

  flyman написав:
  freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости.
Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом.
Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.

в мене родак в Австралії, теж бігав, а потім раз, і сердечко ... поставили шунт...
так що бігати зранку не так і корисно ...

але до чого тут нерухомість Києва?

Надо больше жути. Хотя на днях еще один мой знакомый умер. И тоже в Одессе.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:03

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Не суть.
Хто знає по чому буде трініті?
Так в ляшку пече, що вже не в моготу:-)

Вдруг графіки зРадіо читають і буде по 500 за квадрат


вы случайно не в курсе кто там в итоге стал окончательным владельцем участка?
можно в лс

Кадастр світить що власність комунальна, орендар ТОВ БК житлобудінвест.
34809461
Для житлово-адміністративного комплексу. 1.63 га.
І 14 соток на ту ж компанію проте на гаражі.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:03

  sequence написав:
  change_pm написав:..
А в Мєдовом всі однушки розібрали! Дєфцит, панімаєш лі!

будете долго ржать, но после возобновления строек Укрбуда КГС-ом, по бырику повыкупали остаток квартир в некоторых комплексах. По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2. Возможно, сказывается дефицит предложения первички, хз.
ну и да, - такое странное ощущение, что объекты б/Укрбуда КГС шурует быстрее своих.
Однако посмотрим

КГС очень сильно рискует повторить судьбу Укрбуда...строек очень много, задержки ростут, малейший шорох в медиа и начнется....советую посмотреть интервью Никонова Бахматову, там он очень побробно это описывает почему упал Укрбуд и что Укрбуд это не последний титан, который падет
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад, чому вклалися в Київ, якщо Харкові парадіз?

https://timgud.livejournal.com/195670.html
Геополитические риски.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:12

  Первый написав:Кадастр світить що власність комунальна, орендар ТОВ БК житлобудінвест.
34809461
Для житлово-адміністративного комплексу. 1.63 га.
І 14 соток на ту ж компанію проте на гаражі.


значит ничего не изменилось, хм
все чудесатее и чудесатее
там кстати напротив тоже участок есть - возле уз - собирались вроде бц строить, но тоже все заглохло
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:13

Sidus зачем вы тащите сюда этот флуд?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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