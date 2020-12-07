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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5835583658375838

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:15

Доллару конец.
https://fred.stlouisfed.org/series/M1

Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте.
С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию.
И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой).
Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:16

  kingkongovets написав:Sidus зачем вы тащите сюда этот флуд?

А чего флуд? там и по РН много пунктов, в целом неплохой анализ
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26

  Sidus написав:
  kingkongovets написав:Sidus зачем вы тащите сюда этот флуд?

А чего флуд? там и по РН много пунктов, в целом неплохой анализ


потому что флуд
еще раз прошу не тащить на ветку простыни этого графомана
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:31

  барабашов написав:
  Zebra написав:Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум.
Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.

Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают

Догонят и еще раз накачают. Газ добываемый в Полтавской и Харьковской областях уже котируется по рыночным ценам, и никто скидок не сделает, если на мировых хабах цены на газ продолжат рост в 2021.
Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.

Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:39

  kingkongovets написав:flyman
мораль тут в том, шо чувак, на совести которого 9 человек, кони двинул не на тюремной больничке, а подхватил корону, ведя свободную жизнь обеспеченного человека

помилка вижившого,
Долярчик теж в В2В грав і не програв.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Содержание газовых сетей страны, тоже ляжет в перспективе на плечи бетоновлошенцев. Транзит газа через Украину постепенно будет стремиться к нулю. Доставка газа будет стоить 1 доллар за кубометр, и газ будет стоить 1 доллар. Итого 2 доллара за кубометр с бетоновлошенца без права отказаться. Гигокаллокий поулчается будет по 5000+ грн. Не будешь платить - изымается бетон, продается на торгах. Капитализм так и работает. В США и Европе выселяют неплатежеспособных на раз два. Там бомжей миллионы. Вот и местных бетоновлошенцев ждет та же участь.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:42

  Vlad442 написав:Доллару конец.
https://fred.stlouisfed.org/series/M1

Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте.
С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию.
И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой).
Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.

страшний графік, але якщо малювати в логарифмічній шкалі, а не лінійній, може вийти пряма лінія, яка клює дзьобом донизу і не так страшно
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 12:46

  Zebra написав:Содержание газовых сетей страны, тоже ляжет в перспективе на плечи бетоновлошенцев. Транзит газа через Украину постепенно будет стремиться к нулю. Доставка газа будет стоить 1 доллар за кубометр, и газ будет стоить 1 доллар. Итого 2 доллара за кубометр с бетоновлошенца без права отказаться. Гигокаллокий поулчается будет по 5000+ грн. Не будешь платить - изымается бетон, продается на торгах. Капитализм так и работает. В США и Европе выселяют неплатежеспособных на раз два. Там бомжей миллионы. Вот и местных бетоновлошенцев ждет та же участь.

квартира за мішок картоплі?
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