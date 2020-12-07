Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте. С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию. И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой). Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.
Zebra написав:Рынок недвиги еще держится на плаву благодаря дешевым энергоносителям. Газ вполне может стоить с доставкой по 20 грн за кубометр уже в следующем году, а Гкалл - 3500+ грн. Содержание обычного бабушатника взлетит до $1500 за год как минимум. Скидок больше не будет, т.к. ценообразование на газ уже рыночное, а на тепло будет рыночным с 1 января 2021.
Во первых для внутреннего потребления газ в Полтавской и Харьковской областях накачают
Догонят и еще раз накачают. Газ добываемый в Полтавской и Харьковской областях уже котируется по рыночным ценам, и никто скидок не сделает, если на мировых хабах цены на газ продолжат рост в 2021. Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.
Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.
Содержание газовых сетей страны, тоже ляжет в перспективе на плечи бетоновлошенцев. Транзит газа через Украину постепенно будет стремиться к нулю. Доставка газа будет стоить 1 доллар за кубометр, и газ будет стоить 1 доллар. Итого 2 доллара за кубометр с бетоновлошенца без права отказаться. Гигокаллокий поулчается будет по 5000+ грн. Не будешь платить - изымается бетон, продается на торгах. Капитализм так и работает. В США и Европе выселяют неплатежеспособных на раз два. Там бомжей миллионы. Вот и местных бетоновлошенцев ждет та же участь.
Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте. С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию. И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой). Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.
страшний графік, але якщо малювати в логарифмічній шкалі, а не лінійній, може вийти пряма лінія, яка клює дзьобом донизу і не так страшно
Zebra написав:Содержание газовых сетей страны, тоже ляжет в перспективе на плечи бетоновлошенцев. Транзит газа через Украину постепенно будет стремиться к нулю. Доставка газа будет стоить 1 доллар за кубометр, и газ будет стоить 1 доллар. Итого 2 доллара за кубометр с бетоновлошенца без права отказаться. Гигокаллокий поулчается будет по 5000+ грн. Не будешь платить - изымается бетон, продается на торгах. Капитализм так и работает. В США и Европе выселяют неплатежеспособных на раз два. Там бомжей миллионы. Вот и местных бетоновлошенцев ждет та же участь.