Додано: Вів 08 гру, 2020 12:26

Sidus написав: kingkongovets написав: Sidus зачем вы тащите сюда этот флуд? зачем вы тащите сюда этот флуд?

А чего флуд? там и по РН много пунктов, в целом неплохой анализ А чего флуд? там и по РН много пунктов, в целом неплохой анализ



потому что флуд

еще раз прошу не тащить на ветку простыни этого графомана потому что флудеще раз прошу не тащить на ветку простыни этого графомана

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.