Додано: Вів 08 гру, 2020 12:15

Доллару конец.Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте.С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию.И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой).Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.