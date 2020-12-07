Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости. Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом. Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.
І я тут постійно кажу - всі помремо, яка нерухомість?
Жже ляшко, то бери бабло і на Мальдіви. Все-рівно скоро всі - тю..тю..
І ні комерція, ні Срібна міля в гробік не помістяться )))
Так одне іншому не заважає. Мальдіви зараз на шару. То Україна дорого.
Zebra написав:банкротство частных лиц не существует - отвечают всем имуществом
рекомендую глубже изучить вопрос
вы это исполнительной службе расскажите, которая может без вашего ведома его у вас изъять, сейчас все по упрощенной процедуре в судах по делам о коммуналке происходит арест счетов, имущества - одним судебным приказом без уведомления (потом скажут, что СМС отправляли, а почему вы не получили не их дело)
будет содержание квартирки по 3000-4000 евро в год стоить, как в Европах, бомжей станет больше, подвалы станут котироваться
так что рекомендую присмотреться к подвальным помещениям, там можно будет организовать хостелы, чтоб размещать бомжей на ночь, когда они бутылок днем насобирают и сдадут чтоб оплатить ночлег
Serg-ik написав:.. КГС кое-что из-под полы продаёт из объектов УБ. А может и свои так же. На сайте КГС квартиры нет, зашёл в ОП-нет, а у риелтора-есть..
я, как говорится, свечку не держал, но факты налицо - квартиры потихоньку "испаряются". КГС заявил, что текущими продажами они финансируют достройку, и достройка по факту идет. Если поначалу они ворочали стройматериалами, что оставил УБ на стройке, то последние месяцы завозят новые, идет остекление и т.д. Мне бы, разумеется, очень хотелось, чтобы достройка шла через общую "пирамиду продаж".
Zebra написав:Доношу мысль, что бетон станет убыточным делом. Будут вводить абонплаты на все. Это еще до электроэнергии не добрались. 10 грн за киловатт не хотите? Как в Европах. Будет. Содержание электросетей тоже не дешевое дело.
Zebra написав:как в Детройте погасишь долги по коммуналке - бетон твой
Ваш бизнесплан понятен. Сколько собираетесь квартирок прикупить за долги по коммуналке? Где будете жить до этого момента? Что будете с ними делать? Переоформлять на бомжей, как в Воркуте? Вот сюжет как раз про будущее, которое вы рисуете. https://youtu.be/54eIyebf0lg?t=1182
Vlad442 написав:Ваш бизнесплан понятен. Сколько собираетесь квартирок прикупить за долги по коммуналке? Где будете жить до этого момента? Что будете с ними делать? Переоформлять на бомжей, как в Воркуте? Вот сюжет как раз про будущее, которое вы рисуете. https://youtu.be/54eIyebf0lg?t=1182
У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.
Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.