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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58385839584058415842>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:16

  change_pm написав:
  freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости.
Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом.
Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.

І я тут постійно кажу - всі помремо, яка нерухомість?

Жже ляшко, то бери бабло і на Мальдіви. Все-рівно скоро всі - тю..тю..

І ні комерція, ні Срібна міля в гробік не помістяться )))

Так одне іншому не заважає. Мальдіви зараз на шару.
То Україна дорого.

Цікаво по чому буде трініті.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:20

  Zebra написав:
  kingkongovets написав:
  Zebra написав:банкротство частных лиц не существует - отвечают всем имуществом


рекомендую глубже изучить вопрос

вы это исполнительной службе расскажите, которая может без вашего ведома его у вас изъять, сейчас все по упрощенной процедуре в судах по делам о коммуналке происходит
арест счетов, имущества - одним судебным приказом без уведомления (потом скажут, что СМС отправляли, а почему вы не получили не их дело)

будет содержание квартирки по 3000-4000 евро в год стоить, как в Европах, бомжей станет больше, подвалы станут котироваться

так что рекомендую присмотреться к подвальным помещениям, там можно будет организовать хостелы, чтоб размещать бомжей на ночь, когда они бутылок днем насобирают и сдадут чтоб оплатить ночлег


Тут на таке не ведуться. Перевірено.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:23

  Serg-ik написав:..
КГС кое-что из-под полы продаёт из объектов УБ. А может и свои так же. На сайте КГС квартиры нет, зашёл в ОП-нет, а у риелтора-есть..

я, как говорится, свечку не держал, но факты налицо - квартиры потихоньку "испаряются".
КГС заявил, что текущими продажами они финансируют достройку, и достройка по факту идет. Если поначалу они ворочали стройматериалами, что оставил УБ на стройке, то последние месяцы завозят новые, идет остекление и т.д.
Мне бы, разумеется, очень хотелось, чтобы достройка шла через общую "пирамиду продаж".
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Доношу мысль, что бетон станет убыточным делом. Будут вводить абонплаты на все.
Это еще до электроэнергии не добрались. 10 грн за киловатт не хотите? Как в Европах. Будет. Содержание электросетей тоже не дешевое дело.

  Zebra написав:как в Детройте
погасишь долги по коммуналке - бетон твой

Ваш бизнесплан понятен. Сколько собираетесь квартирок прикупить за долги по коммуналке? Где будете жить до этого момента? Что будете с ними делать? Переоформлять на бомжей, как в Воркуте?
Вот сюжет как раз про будущее, которое вы рисуете.
https://youtu.be/54eIyebf0lg?t=1182
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:29

  Vlad442 написав:Ваш бизнесплан понятен. Сколько собираетесь квартирок прикупить за долги по коммуналке? Где будете жить до этого момента? Что будете с ними делать? Переоформлять на бомжей, как в Воркуте?
Вот сюжет как раз про будущее, которое вы рисуете.
https://youtu.be/54eIyebf0lg?t=1182

У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.

Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.

Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.

Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А сьогодні сюди Зебра завітав і гілка заграла новими барвами! :) :) :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:32

  Serg-ik написав:
  Zebra написав:Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.

Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.

Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять

Абонплату на газ думаете для чего ввели? Ограничений по ее стоимости нет абсолютно никаких, могут сделать - 1000 евро для частного дома в год. Вполне, когда Газпром полностью отвалится.

Достроят Северный Поток 2, и за местными олигархами и власть имущими не заржавеет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.

Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.

Если это райцентр, то нужно было избавляться от обеих еще вчера. Если Киев или облцентр, то не все так однозначно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:36

  Zebra написав:
  Serg-ik написав:
  Zebra написав:Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.

Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.

Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять

Абонплату на газ думаете для чего ввели? Ограничений по ее стоимости нет абсолютно никаких, могут сделать - 1000 евро для частного дома в год. Вполне, когда Газпром полностью отвалится.

Достроят Северный Поток 2, и за местными олигархами и власть имущими не заржавеет.

З такими думками тре випити яду і не страждати...

Зи. А ще вчора розказували як у Чернігові заіпіся і навіщо кийов.


Короче яд допоможе вирішити проблемні питання.
Всім процвітання!
Первый
 
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