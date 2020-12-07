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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5839584058415842>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять
  Zebra написав:Абонплату на газ думаете для чего ввели? Ограничений по ее стоимости нет абсолютно никаких, могут сделать - 1000 евро для частного дома в год. Вполне, когда Газпром полностью отвалится.

Если частный дом просто перестал потреблять по счетчику или опломбировал ввод, то платит абонплату. Если разорвал договор, то не платит. При разрыве договора заключить новый будет очень затратно. Проект, согласования и т. п. От тысячи долларов при наличии трубы. Абонплата за газ копеечная. Для квартиры с газовой плитой это меньше 2 гривен. Стоит ли вопрос такого бурного обсуждения?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:51

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Что советуете делать бетоновлошенцам сейчас? Продавать и в аренду?

Доношу мысль, что бетон станет убыточным делом. Будут вводить абонплаты на все.
Это еще до электроэнергии не добрались. 10 грн за киловатт не хотите? Как в Европах. Будет. Содержание электросетей тоже не дешевое дело.


но все таки, в Европе люди много отдыхают. Бетон будет в центре прибыльный.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:56

  Zebra написав:
  kingkongovets написав:
  Zebra написав:банкротство частных лиц не существует - отвечают всем имуществом


рекомендую глубже изучить вопрос

вы это исполнительной службе расскажите, которая может без вашего ведома его у вас изъять, сейчас все по упрощенной процедуре в судах по делам о коммуналке происходит
арест счетов, имущества - одним судебным приказом без уведомления (потом скажут, что СМС отправляли, а почему вы не получили не их дело)

будет содержание квартирки по 3000-4000 евро в год стоить, как в Европах, бомжей станет больше, подвалы станут котироваться

так что рекомендую присмотреться к подвальным помещениям, там можно будет организовать хостелы, чтоб размещать бомжей на ночь, когда они бутылок днем насобирают и сдадут чтоб оплатить ночлег

Не думав, що на серйозі це скажу, але... Путєн приді!!! :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 13:57

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять
  Zebra написав:Абонплату на газ думаете для чего ввели? Ограничений по ее стоимости нет абсолютно никаких, могут сделать - 1000 евро для частного дома в год. Вполне, когда Газпром полностью отвалится.

Если частный дом просто перестал потреблять по счетчику или опломбировал ввод, то платит абонплату. Если разорвал договор, то не платит. При разрыве договора заключить новый будет очень затратно. Проект, согласования и т. п. От тысячи долларов при наличии трубы. Абонплата за газ копеечная. Для квартиры с газовой плитой это меньше 2 гривен. Стоит ли вопрос такого бурного обсуждения?

Влад, в Польщі приходиш із договом на право проживання (договір оренди якщо орендуєш, або власності якщо лорд), скажімо, в Таурон, і тебе питають, який договір вам - однотарифний, двотарифний а чи б, тритарифний а , б , чи в.
Підписали, вечором приходиш і вуаля - світло є.
Платиться абонемент за лічиньник "як наприклад УкрТелекому за те що є телефонна лінія в хаті". Далі за е.е. і за доставку. Фантастичних сум не спостерігалося. 60..100 злотих. Це при мінімалці в 2000 зл. (зараз вища, 2500 зл.)

Виїзжав з квартири - ще одна заява. Виконують протягом тижня. Кінцевий розрахунок (місячна, чи двохмісячна оплата) після зняття лічильника.

За воду, тепло і т.п. там взагалі, раз в квартал чи півроку. А так нараховується середньо місячна. В кінці року зводиться баланс : переплатив чи тре доплатити.

За вивіз сміття пропорційно спожитій кількості води.

За газ х.з., газ в Польщі дорогий.
Але ж хотіли в Європу - получітє, распішітєсь, оплатітє.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:03

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Ваш бизнесплан понятен. Сколько собираетесь квартирок прикупить за долги по коммуналке? Где будете жить до этого момента? Что будете с ними делать? Переоформлять на бомжей, как в Воркуте?
Вот сюжет как раз про будущее, которое вы рисуете.
https://youtu.be/54eIyebf0lg?t=1182

У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.

Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.

Видихай. Гапром буде качати скоріш за все навіть більше ніж по договору. Питання в тому, що ні тобі, ні мені в кишені від цього не добавиться.

А те, що в країні тєрпіл вони за все заплатять, немає сенсу навіть повторяти.

Зроби як як. Валіза - аеропорт - тепла країна. І нехай Україна віддохне)))
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:09

ЖК Даймонд Хилл

Как вам такой "лухари вип" ремонт)

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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:11

  Vlad442 написав:И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой).


Что-то не припоминаю. Я говорил, что в 1-м квартале 2021-го будет второе дно в экономике. А прогноз по бетону не менял - между осенью 2021-го и осенью 2022-го.

Что касается продолжающихся вбросов о конце доллара - вот вам 10 аналогичных от крупнейшего датского инвестиционного банка Saxo Bank, в том числе, например, крах РН крупных городов...

https://www.home.saxo/campaigns/pr/2020 ... ure-is-now
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:будет содержание квартирки по 3000-4000 евро в год стоить, как в Европах, бомжей станет больше, подвалы станут котироваться

ЕС, Чехия, Прага, кооператив (бытовэ дружство), 73 м²: 3000 корун в месяц, за год 36000 корун = 1400 ойро ;)
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Вів 08 гру, 2020 14:20, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:13

  flyman написав:..
Але ж хотіли в Європу - получітє, распішітєсь, оплатітє.

я особо в Европы не хотел, даже, так сказать, возражал - можно мне скидку?
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