RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5839584058415842

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.

Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.

Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1431 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:19

  Рыба-сом написав:Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".


город прикольный, вот только работы нет, многие даже в киев на работу мотаются
ну и публика поэтому соответствующая - вон как зебра примерно рассуждающая
у меня там сестра живет - она копирайтер и работает на удаленке, говорит ей норм
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 08 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8069
З нами з: 05.06.16
Подякував: 985 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:22

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".


город прикольный, вот только работы нет, многие даже в киев на работу мотаются
у меня там сестра живет - она копирайтер и работает на удаленке, говорит ей норм

Спс. Я ж как раз в контексте удалённой работы.
Поэтому интересуют именно нюансы проживания (чистота, преступность, общая ухоженность/зачуханность и т.д.)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1431 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 5839584058415842
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Рыба-сом, Serg-ik, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1959, 1960, 1961
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19605 3288702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 14:21
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20306
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231563
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.