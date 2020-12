Додано: Вів 08 гру, 2020 14:19

Рыба-сом написав: Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?

Если не на окраине, а где-то в центре?

город прикольный, вот только работы нет, многие даже в киев на работу мотаются

ну и публика поэтому соответствующая - вон как зебра примерно рассуждающая

