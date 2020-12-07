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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:17
Zebra написав:
У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.
Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.
Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:19
Рыба-сом написав:
Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".
город прикольный, вот только работы нет, многие даже в киев на работу мотаются
ну и публика поэтому соответствующая - вон как зебра примерно рассуждающая
у меня там сестра живет - она копирайтер и работает на удаленке, говорит ей норм
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 08 гру, 2020 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 14:22
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".
город прикольный, вот только работы нет, многие даже в киев на работу мотаются
у меня там сестра живет - она копирайтер и работает на удаленке, говорит ей норм
Спс. Я ж как раз в контексте удалённой работы.
Поэтому интересуют именно нюансы проживания (чистота, преступность, общая ухоженность/зачуханность и т.д.)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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