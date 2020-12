Додано: Вів 08 гру, 2020 14:38

change_pm написав: Я мене почало цікавити по чому буде платина.



Вигоди - абсолютна ліквідність, дефіцит на ринку, ріст на 50-60% за рік можливий.



платина, инвестиции в недвигу манчестера, постоянная реклама своей ветки и порядком поднадоевшие уже призывы "поравалить" - шо вас вообще держит здесь? платина, инвестиции в недвигу манчестера, постоянная реклама своей ветки и порядком поднадоевшие уже призывы "поравалить" - шо вас вообще держит здесь?

