платина, инвестиции в недвигу манчестера, постоянная реклама своей ветки и порядком поднадоевшие уже призывы "поравалить" - шо вас вообще держит здесь?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:38
платина, инвестиции в недвигу манчестера, постоянная реклама своей ветки и порядком поднадоевшие уже призывы "поравалить" - шо вас вообще держит здесь?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:39
Мне кажется, забетонированные не сильно понимают последствий того, о чем говорит Zebra - повышение стоимости жизни будет стимулировать усиление эмиграции. Всегда стимулирует, когда не сопровождается еще бОльшим увеличением доходов.
Средняя зарплата уже 15 лет гуляет в диапазоне между 200 и 500 долларов, в то время, как тарифы монополий взлетели в 5 раз, увеличив свою долю в кошельке потребителей с 7-8% до 35-40%. На остальное же (в том числе, кстати, покупку м2 и оплату их аренды) остается все меньше и меньше денег.
Пересичные в нижнем сегменте доходов вообще не могут свести семейные бюджеты и просто уезжают из страны. Каждая волна повышения коммунальных тарифов стимулирует волну эмиграции. А депопуляция - это и рост предложения квартир на продажу, и снижение спроса на ее покупку/аренду.
К столице это тоже относится, вопреки расхожему (или просто пропагандистскому) мнению. Средняя нетто-зарплата в Киеве составляет 500 долларов (17500 грн брутто минус 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). А медианная - еще на 26% ниже, т.е. всего 370 долларов. Для тех, кто не знал, или забыл, медиана - это то, что делит выборку пополам, т.е. 50% работающих киевлян зарабатывают меньше 370 долларов.
Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:41
а это точно приемная Киевтеплоэнерго? )))
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:43
Пропоную зафігачити в мене в гілці "коркурс" прогнозів і інвест ідей, побудованих на загільній інфі + власних догадках?!
Я там у себе писав прогноз по Альбіон РН + фунту на 20 рік, через пару тижнів підіб"ю підсумки.
зі. Якщо срібло через сонячну енергетику стрибне, то це дуже непоганий шанс підняти багато уе, не влізаючи в котловани)))
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:46
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:47
Як не кстаті. Нема ліквідіті, хіба що в іпотеку як Долярчик.
Але до ШРТ далековато.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 гру, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а тем временем в Европе
https://курс.ком.юа/novost/251988-pochti-3-mln-francuzov-ne-smogut-kupit-novogodnie-podarki
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:01
Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода.
Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.
Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.
Аренда прибыльное дело в новых локациях.
Но прибыльность уже далеко не та что 5-10 лет назад. Коммуналка растет из года в год, фактически это отъедает ту прибыль, которую я имел с трёшки.
Если раньше за год трёшка тянула $400-450, то теперь она тянет $900. Фактически из $2000 что трёшка давала раньше за год чистыми, теперь она даёт $1500 и скорее всего будет давать $1000 уже через год два.
Это жилье с отличным ремонтом, дому 12 лет, теплосчетчиком.
Фактически просадка в цене на те деньги, что были вручены за аренду. И рядом строят новые дома, где цены стартуют от $13к за 35 кв.м.
Недолго музыке осталось играть.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 гру, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02
Аааааааа, як тут хочеться крикнути...... - але мушу ще інтригу тримати 2 тижні!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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