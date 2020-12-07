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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5839584058415842>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:39

Мне кажется, забетонированные не сильно понимают последствий того, о чем говорит Zebra - повышение стоимости жизни будет стимулировать усиление эмиграции. Всегда стимулирует, когда не сопровождается еще бОльшим увеличением доходов.

Средняя зарплата уже 15 лет гуляет в диапазоне между 200 и 500 долларов, в то время, как тарифы монополий взлетели в 5 раз, увеличив свою долю в кошельке потребителей с 7-8% до 35-40%. На остальное же (в том числе, кстати, покупку м2 и оплату их аренды) остается все меньше и меньше денег.

Пересичные в нижнем сегменте доходов вообще не могут свести семейные бюджеты и просто уезжают из страны. Каждая волна повышения коммунальных тарифов стимулирует волну эмиграции. А депопуляция - это и рост предложения квартир на продажу, и снижение спроса на ее покупку/аренду.

К столице это тоже относится, вопреки расхожему (или просто пропагандистскому) мнению. Средняя нетто-зарплата в Киеве составляет 500 долларов (17500 грн брутто минус 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). А медианная - еще на 26% ниже, т.е. всего 370 долларов. Для тех, кто не знал, или забыл, медиана - это то, что делит выборку пополам, т.е. 50% работающих киевлян зарабатывают меньше 370 долларов.

Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:41

  change_pm написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
Але ж хотіли в Європу - получітє, распішітєсь, оплатітє.

я особо в Европы не хотел, даже, так сказать, возражал - можно мне скидку?

А то! Звичайно можна! Чекаємо за адресою - г. Москва, Большая Лубянка, 1 )))

а это точно приемная Киевтеплоэнерго? )))
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:43

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой).


Что-то не припоминаю. Я говорил, что в 1-м квартале 2021-го будет второе дно в экономике. А прогноз по бетону не менял - между осенью 2021-го и осенью 2022-го.

Что касается продолжающихся вбросов о конце доллара - вот вам 10 аналогичных от крупнейшего датского инвестиционного банка Saxo Bank, в том числе, например, крах РН крупных городов...

https://www.home.saxo/campaigns/pr/2020 ... ure-is-now

Пропоную зафігачити в мене в гілці "коркурс" прогнозів і інвест ідей, побудованих на загільній інфі + власних догадках?!

Я там у себе писав прогноз по Альбіон РН + фунту на 20 рік, через пару тижнів підіб"ю підсумки.

зі. Якщо срібло через сонячну енергетику стрибне, то це дуже непоганий шанс підняти багато уе, не влізаючи в котловани)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:46

  sequence написав: а это точно приемная Киевтеплоэнерго? )))

Точна ні, але там точна видають субсидію "своїм" людям ))))
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:47

  Serg-ik написав:Флаю и последователям
13000 за метр по акции, За Теремками
https://novyeteremki.com.ua/#tilki-5-kvartir

Як не кстаті. Нема ліквідіті, хіба що в іпотеку як Долярчик.
Але до ШРТ далековато.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 гру, 2020 14:51, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...

а тем временем в Европе

Рождество приближается, но многие французские семьи не смогут оставить подарки у елки из-за отсутствия средств. Согласно исследованию Ifop, проведенному для ассоциации Dons solidaires, в общей сложности 2,8 миллиона (20%) родителей не смогут побаловать своих детей в этом году. Среди наиболее бедных слоев населения эта цифра достигает 36%. Кроме того, 4,6 миллиона (33%) родителей во Франции говорят, что в этом году они потратят меньше, чем обычно на рождественские покупки.

В связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19 и растущей экономической нестабильностью, 52% опрошенных семей говорят, что откажутся от покупки других вещей, чтобы вручить детям рождественские подарки. 46% сделают подарки меньшей стоимости и 37% купят подержанные вещи. Среди самых неблагополучных семей 1,9 миллиона родителей будут рассчитывать на помощь родственников или благотворительных ассоциаций.

“Санитарный кризис загнал в бедность один миллион французов, помимо 9,3 миллиона уже живущих за чертой бедности во Франции. Это значит, что столько же семей, молодых людей, студентов, безработных, стариков и изолированных людей лишат себя подарков в конце года”, — прокомментировал опрос Доминик Безансон, глава ассоциации Dons Solidaires.
https://курс.ком.юа/novost/251988-pochti-3-mln-francuzov-ne-smogut-kupit-novogodnie-podarki
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56

  Serg-ik написав:а тем временем в Европе


Да, в ближайшие 3-4 года и в Европе рынок труда будет слабым. Безработица продолжит расти по меньшей мере до конца 2021-го. А уровень ВВП 2019-го восстановится лишь в 2023-м
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:01

  Рыба-сом написав:
  Zebra написав:У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.

Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.

Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?
Если не на окраине, а где-то в центре?
Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".

Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода.
Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.

Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.

Аренда прибыльное дело в новых локациях.
Но прибыльность уже далеко не та что 5-10 лет назад. Коммуналка растет из года в год, фактически это отъедает ту прибыль, которую я имел с трёшки.
Если раньше за год трёшка тянула $400-450, то теперь она тянет $900. Фактически из $2000 что трёшка давала раньше за год чистыми, теперь она даёт $1500 и скорее всего будет давать $1000 уже через год два.

Это жилье с отличным ремонтом, дому 12 лет, теплосчетчиком.

Фактически просадка в цене на те деньги, что были вручены за аренду. И рядом строят новые дома, где цены стартуют от $13к за 35 кв.м.

Недолго музыке осталось играть.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 гру, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:02

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Флаю и последователям
13000 за метр по акции, За Теремками
https://novyeteremki.com.ua/#tilki-5-kvartir

Як не кстаті. Нема ліквідіті, хіба що в іпотеку як Долярчик.
Але до ШРТ далековато.

Аааааааа, як тут хочеться крикнути...... - але мушу ще інтригу тримати 2 тижні! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:09

  kingkongovets написав:
  change_pm написав:Я мене почало цікавити по чому буде платина.

Вигоди - абсолютна ліквідність, дефіцит на ринку, ріст на 50-60% за рік можливий.

Ризики - ну, можливо просяде % на 5-10 перед ростом. Але мінімум ризику втрати капіталу, порівнюючи з інвестициями в "котловани" КРЖН.


платина, инвестиции в недвигу манчестера, постоянная реклама своей ветки и порядком поднадоевшие уже призывы "поравалить" - шо вас вообще держит здесь?

Change pm спасает заблудшие души. Как пастор. Набирает всех, кого еще можно спасти в свой ковчег "поравалить".
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