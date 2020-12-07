Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...
а тем временем в Европе
Рождество приближается, но многие французские семьи не смогут оставить подарки у елки из-за отсутствия средств. Согласно исследованию Ifop, проведенному для ассоциации Dons solidaires, в общей сложности 2,8 миллиона (20%) родителей не смогут побаловать своих детей в этом году. Среди наиболее бедных слоев населения эта цифра достигает 36%. Кроме того, 4,6 миллиона (33%) родителей во Франции говорят, что в этом году они потратят меньше, чем обычно на рождественские покупки.
В связи с кризисом, вызванным эпидемией COVID-19 и растущей экономической нестабильностью, 52% опрошенных семей говорят, что откажутся от покупки других вещей, чтобы вручить детям рождественские подарки. 46% сделают подарки меньшей стоимости и 37% купят подержанные вещи. Среди самых неблагополучных семей 1,9 миллиона родителей будут рассчитывать на помощь родственников или благотворительных ассоциаций.
“Санитарный кризис загнал в бедность один миллион французов, помимо 9,3 миллиона уже живущих за чертой бедности во Франции. Это значит, что столько же семей, молодых людей, студентов, безработных, стариков и изолированных людей лишат себя подарков в конце года”, — прокомментировал опрос Доминик Безансон, глава ассоциации Dons Solidaires.
Zebra написав:У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.
Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.
Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове? Если не на окраине, а где-то в центре? Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".
Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода. Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.
Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.
Аренда прибыльное дело в новых локациях. Но прибыльность уже далеко не та что 5-10 лет назад. Коммуналка растет из года в год, фактически это отъедает ту прибыль, которую я имел с трёшки. Если раньше за год трёшка тянула $400-450, то теперь она тянет $900. Фактически из $2000 что трёшка давала раньше за год чистыми, теперь она даёт $1500 и скорее всего будет давать $1000 уже через год два.
Это жилье с отличным ремонтом, дому 12 лет, теплосчетчиком.
Фактически просадка в цене на те деньги, что были вручены за аренду. И рядом строят новые дома, где цены стартуют от $13к за 35 кв.м.
Недолго музыке осталось играть.
Востаннє редагувалось Zebra в Вів 08 гру, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.