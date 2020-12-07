Додано: Вів 08 гру, 2020 15:01

Рыба-сом написав: Zebra написав: У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.



Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев. У меня их 2, и с каждым годом становится очевидным, что от второй проще избавиться чем извлекать какую то доходность. Хотя еще 5-10 лет назад все шикарно выглядело.Правда это не Киев, но до Киева тенденция доберется, как только Газпром перестанет качать газ, а олигархи модернизацию водо- и электросетей перекладут на плечи бетоновлошенцев.

Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?

Если не на окраине, а где-то в центре?

Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы". Кстати, а как вообще жизнь в Чернигове?Если не на окраине, а где-то в центре?Плз, если не трудно, ответьте в соседней теме "недвижимость в контексте удалённой работы".

Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода.Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.Аренда прибыльное дело в новых локациях.Но прибыльность уже далеко не та что 5-10 лет назад. Коммуналка растет из года в год, фактически это отъедает ту прибыль, которую я имел с трёшки.Если раньше за год трёшка тянула $400-450, то теперь она тянет $900. Фактически из $2000 что трёшка давала раньше за год чистыми, теперь она даёт $1500 и скорее всего будет давать $1000 уже через год два.Это жилье с отличным ремонтом, дому 12 лет, теплосчетчиком.Фактически просадка в цене на те деньги, что были вручены за аренду. И рядом строят новые дома, где цены стартуют от $13к за 35 кв.м.Недолго музыке осталось играть.