Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода. Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.
Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.
Ну, а если работу оставить за скобками, то чистота, вывоз мусора, ухоженность зданий в центре, дороги, общественный транспорт, криминал? Есть ли достойные школы, какие-то развлечения кроме кабаков?
Zebra написав:Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода. Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.
Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.
Ну, а если работу оставить за скобками, то чистота, вывоз мусора, ухоженность зданий в центре, дороги, общественный транспорт, криминал? Есть ли достойные школы, какие-то развлечения кроме кабаков?
Центр города ухожен, вся нужная инфраструктура есть - торговые центры, кинотеатры, театры, приезжают артисты с гастролями. Город пенсионеров, для спокойной старости, аутсорса. Недорого аренда жилья, и само жилье. Криминала особого нет, развивается видеонаблюдение по городу, раскрываемости способствует.
Что я вам говорил, рост коммуналки еще +200% вопрос времени, абонплату введут на все для шибко умных, кто любит потреблять по счетчикам, Европу догоним и перегоним.
Теплоэнерго начали с декабря повышать стоимость услуг согласно решению регулятора, которое объясняют ростом цен на газ. В регионах Украины начали резко повышать тарифы на отопление. В частности, в Николаеве местное облтеплоэнерго подняло цены на 35%, а в Одессе - на 23%.
Тарифы повышают согласно решению Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30 ноября.
Согласно ему, Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря повышает тарифы до 1 999,08 грн/Гкал с НДС.
Как отмечается, корректировка тарифов осуществлено в связи с изменением цен на газ на 35%. В Нафтогазе поясняют, что стоимость газа и отопления в Украине привязана к европейским хабам.
Кроме того, произошел рост стоимости услуг по распределению природного газа Николаевгаза с 1,308 грн/куб.м с НДС до 1,464 грн/куб.м с НДС, то есть на 11,92%.
В Одессе тарифы на отопление увеличили на 23%, или на 282,71 гривны/Гкал (без НДС) до 1 511,62 гривны/Гкал.
В Нафтогаза прямо намекают, чтоб готовились платить по европейским тарифам.