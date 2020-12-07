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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5839584058415842

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 40
1. Зросли більш, як на 30%
40%
16
2. Зросли на 20 - 30%
3%
1
3. Зросли на 10 - 20%
3%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
18%
7
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
23%
9
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода.
Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.

Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.

Ну, а если работу оставить за скобками, то чистота, вывоз мусора, ухоженность зданий в центре, дороги, общественный транспорт, криминал? Есть ли достойные школы, какие-то развлечения кроме кабаков?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:44

  Рыба-сом написав:
  Zebra написав:Ничего в нем не заработаешь по месту, если не прокурор, судья или приближен к распилам бюджета. Олигархи осваивают с/х земли области. Огрызки достаются местному населению. Аутсорс и с/х по сути основной источник дохода.
Единственный плюс - экология более менее. АТБ, Сильпо есть и на том хорошо.

Город превращается в сплошной базар закатанный в асфальт. В центре города был шикарный ночной клуб, принадлежавший туркам - теперь торговый павильон, в котором турки продают свои шмотки. Это о многом говорит.

Ну, а если работу оставить за скобками, то чистота, вывоз мусора, ухоженность зданий в центре, дороги, общественный транспорт, криминал? Есть ли достойные школы, какие-то развлечения кроме кабаков?

Центр города ухожен, вся нужная инфраструктура есть - торговые центры, кинотеатры, театры, приезжают артисты с гастролями.
Город пенсионеров, для спокойной старости, аутсорса. Недорого аренда жилья, и само жилье.
Криминала особого нет, развивается видеонаблюдение по городу, раскрываемости способствует.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:47

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:а тем временем в Европе


Да, в ближайшие 3-4 года и в Европе рынок труда будет слабым. Безработица продолжит расти по меньшей мере до конца 2021-го. А уровень ВВП 2019-го восстановится лишь в 2023-м


А тем временем в Америке :shock:

https://highlandsolutions.com/blog/surv ... g-covid-19

Тема исследования - финансовое положение "простых Джо". И оно, как выяснилось, в период ковидлы катастрофически ухудшилось.

Факты таковы:

- 63% сократили расходы (причины - 17%  потерял работу сам, 16% потерял работу супруг, 49% порезали зарплату)

- экономят на всем, к примеру 37% теперь экономят даже на парикмахерской, 49% на транспорте, отпусках (52%) и ресторанах (64%):

- 63% живут от чека до чека

- чтобы свести концы с концами  многие быстро наращивают долги, причем 27% с начала ковидлы нарастили свои долги более чем на $10К резаной:


Ну и финальный аккорд в крышку гроба "американской мечты" - 82% заявили,что не в состоянии покрыть даже $500 непредвиденных расходов, не залезая в долговую кабалу еще глубже.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что я вам говорил, рост коммуналки еще +200% вопрос времени, абонплату введут на все для шибко умных, кто любит потреблять по счетчикам, Европу догоним и перегоним.

Теплоэнерго начали с декабря повышать стоимость услуг согласно решению регулятора, которое объясняют ростом цен на газ.
В регионах Украины начали резко повышать тарифы на отопление. В частности, в Николаеве местное облтеплоэнерго подняло цены на 35%, а в Одессе - на 23%.

Тарифы повышают согласно решению Нацкомиссии, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 30 ноября.

Согласно ему, Николаевоблтеплоэнерго с 1 декабря повышает тарифы до 1 999,08 грн/Гкал с НДС.

Как отмечается, корректировка тарифов осуществлено в связи с изменением цен на газ на 35%. В Нафтогазе поясняют, что стоимость газа и отопления в Украине привязана к европейским хабам.

Кроме того, произошел рост стоимости услуг по распределению природного газа Николаевгаза с 1,308 грн/куб.м с НДС до 1,464 грн/куб.м с НДС, то есть на 11,92%.

В Одессе тарифы на отопление увеличили на 23%, или на 282,71 гривны/Гкал (без НДС) до 1 511,62 гривны/Гкал.


В Нафтогаза прямо намекают, чтоб готовились платить по европейским тарифам.
Zebra
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