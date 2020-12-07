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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5837583858395840

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 41
1. Зросли більш, як на 30%
39%
16
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
8
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
22%
9
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:14

  zРадио написав:Мне кажется, забетонированные не сильно понимают последствий того, о чем говорит Zebra - повышение стоимости жизни будет стимулировать усиление эмиграции. Всегда стимулирует, когда не сопровождается еще бОльшим увеличением доходов.

Средняя зарплата уже 15 лет гуляет в диапазоне между 200 и 500 долларов, в то время, как тарифы монополий взлетели в 5 раз, увеличив свою долю в кошельке потребителей с 7-8% до 35-40%. На остальное же (в том числе, кстати, покупку м2 и оплату их аренды) остается все меньше и меньше денег.

Пересичные в нижнем сегменте доходов вообще не могут свести семейные бюджеты и просто уезжают из страны. Каждая волна повышения коммунальных тарифов стимулирует волну эмиграции. А депопуляция - это и рост предложения квартир на продажу, и снижение спроса на ее покупку/аренду.

К столице это тоже относится, вопреки расхожему (или просто пропагандистскому) мнению. Средняя нетто-зарплата в Киеве составляет 500 долларов (17500 грн брутто минус 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). А медианная - еще на 26% ниже, т.е. всего 370 долларов. Для тех, кто не знал, или забыл, медиана - это то, что делит выборку пополам, т.е. 50% работающих киевлян зарабатывают меньше 370 долларов.

Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...

Але є одне але, тут із $700..$1000 в міс. на 3х..4х Долярчик заробив на 1к перероблену в 2к, а в "розвинутих економіках" за 35 років іпотеки дай Бог таке виплатити там.

З іншого боку, півтори з.п. середньої варшавської з.п. за 1м2 у Варшаві. Є над чим задуматися.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:05

  flyman написав:З іншого боку, півтори з.п. середньої варшавської з.п. за 1м2 у Варшаві. Є над чим задуматися.


Вот-вот, и это Варшава еще и премируется к рынку. А если присмотреть средний город ближе к Германии, то там будет 1м2 на зарплату...

  Чукча2 написав:А тем временем в Америке :shock:

https://highlandsolutions.com/blog/surv ... g-covid-19


И только Киев (со слов растишек) - островок стабильности в этом безумном мире ) А если кроме шуток, то мы никогда от глобальных кризисов не страдали меньше развитых стран Запада, и этот не станет исключением. Там за 2021-й вакцинируются, и благодаря рекордным вливаниям стимулирующих мер вернутся в 2022-2023 гг к business as usual. Мы же вследствие бездействия и с ковидом так быстро не совладаем, и экономику обескровили в угоду минфиновской пирамиде долгов. Как только лишнюю ликвидность доллара начнут стерилизовать, карантинное падение покажется цветочками...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 16:42

  Grand Touring написав:
  Долярчик написав:Аааааааа, як тут хочеться крикнути...... - але мушу ще інтригу тримати 2 тижні! :mrgreen:
тримай, але як банк дасть згоду на кредит 5-7-9 , напиши будь-ласка!

Хех, так знайомий хотів так взяти 5 чи 8 лямчиків грн під ту програму 5-7-9, так як має свій бізнес і найманих.
І взяти комерцію(спочатку для себе) а потім здавати її в оренду.
Так повикручували йому руки різними довідками і ще змінив він кведи, які потрібно було під цю програму.....
І в результаті сказали, що дадуть, якщо він дасть їм хабаря - з ними поділиться (двома, чи 5тьма сотнями тисяч гривень) :shock:
Він їх послав!

Тепер ще й витрачає час на закриття тих різних кведів!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  freeze написав:Тут год назад обсуждали пожар в одесской гостинице Токио Стар и её владельце Вадике Чёрном, владельце еще гостиницы Зирка и еще ряда объектов недвижимости.
Умер. От коронавируса. Лежал недели две в реанимации, под кислородом.
Еще месяц назад его видел на пробежке, бодрячок, относительно молодой и энергичный. Был.

в мене родак в Австралії, теж бігав, а потім раз, і сердечко ... поставили шунт...
так що бігати зранку не так і корисно ...

але до чого тут нерухомість Києва?

Надо больше жути. Хотя на днях еще один мой знакомый умер. И тоже в Одессе.


Отсюда вывод - все кто живет в Адессе, рано или поздно умирают.
Но и жить в Одессе не просто, это целое искусство...Искусство жить в Одессе.)))
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:04

  Первый написав:[q

Не суть.
Хто знає по чому буде трініті?
Так в ляшку пече, що вже не в моготу:-)

Вдруг графіки зРадіо читають і буде по 500 за квадрат

Начитался Зрадио и довольный зашёл на кофе в Hub от Интергала. Готовность одного дома приблизительно этажей 10. У интергала свои представления о бизнес классе - два лифта на 9 квартир, высота 2,7 м. Базовая цена однушки на этажах от 9ого где то 1,8 куе за метр, при рассрочке +100 уе на метре.

Кстати, я предупредил, что у них осталось меньше 12 месяцев. )
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:10

  hume написав:.. зашёл на кофе в Hub от Интергала. ..

я бы пристрелил дизигнера Интергала. Все дома, что в ипенях, что в двух минутах от Майдана выглядят (а судя по лифтам и потолкам, и внутри) абсолютно одинаковы.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 17:25

  sequence написав:
  hume написав:.. зашёл на кофе в Hub от Интергала. ..

я бы пристрелил дизигнера Интергала. Все дома, что в ипенях, что в двух минутах от Майдана выглядят (а судя по лифтам и потолкам, и внутри) абсолютно одинаковы.

Поэтому и спросил что общего между бизнес классом и комфортом? По мнению манагера у бизнеса нпполнение кирпич и керамофасад. Потолки 2,7, количество лифтов и квартир на этаже как бы пох. Кстати, им архиматика пыталась малахит вытащить, но увы.... Руководство построило немножко по своему)))
hume
 
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