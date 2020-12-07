zРадио написав:

Мне кажется, забетонированные не сильно понимают последствий того, о чем говорит- повышение стоимости жизни будет стимулировать усиление эмиграции. Всегда стимулирует, когда не сопровождается еще бОльшим увеличением доходов.Средняя зарплата уже 15 лет гуляет в диапазоне между 200 и 500 долларов, в то время, как тарифы монополий взлетели в 5 раз, увеличив свою долю в кошельке потребителей с 7-8% до 35-40%. На остальное же (в том числе, кстати, покупку м2 и оплату их аренды) остается все меньше и меньше денег.Пересичные в нижнем сегменте доходов вообще не могут свести семейные бюджеты и просто уезжают из страны. Каждая волна повышения коммунальных тарифов стимулирует волну эмиграции. А депопуляция - это и рост предложения квартир на продажу, и снижение спроса на ее покупку/аренду.К столице это тоже относится, вопреки расхожему (или просто пропагандистскому) мнению. Средняя нетто-зарплата в Киеве составляет 500 долларов (17500 грн брутто минус 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). А медианная - еще на 26% ниже, т.е. всего 370 долларов. Для тех, кто не знал, или забыл, медиана - это то, что делит выборку пополам, т.е. 50% работающих киевлян зарабатывают меньше 370 долларов.Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...