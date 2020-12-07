Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Мне кажется, забетонированные не сильно понимают последствий того, о чем говорит Zebra - повышение стоимости жизни будет стимулировать усиление эмиграции. Всегда стимулирует, когда не сопровождается еще бОльшим увеличением доходов.
Средняя зарплата уже 15 лет гуляет в диапазоне между 200 и 500 долларов, в то время, как тарифы монополий взлетели в 5 раз, увеличив свою долю в кошельке потребителей с 7-8% до 35-40%. На остальное же (в том числе, кстати, покупку м2 и оплату их аренды) остается все меньше и меньше денег.
Пересичные в нижнем сегменте доходов вообще не могут свести семейные бюджеты и просто уезжают из страны. Каждая волна повышения коммунальных тарифов стимулирует волну эмиграции. А депопуляция - это и рост предложения квартир на продажу, и снижение спроса на ее покупку/аренду.
К столице это тоже относится, вопреки расхожему (или просто пропагандистскому) мнению. Средняя нетто-зарплата в Киеве составляет 500 долларов (17500 грн брутто минус 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор). А медианная - еще на 26% ниже, т.е. всего 370 долларов. Для тех, кто не знал, или забыл, медиана - это то, что делит выборку пополам, т.е. 50% работающих киевлян зарабатывают меньше 370 долларов.
Если стоимость содержания жилья выйдет за пределы 1000 долларов в год, значительная их часть покинет Киев в пользу Европы...
Але є одне але, тут із $700..$1000 в міс. на 3х..4х Долярчик заробив на 1к перероблену в 2к, а в "розвинутих економіках" за 35 років іпотеки дай Бог таке виплатити там.
З іншого боку, півтори з.п. середньої варшавської з.п. за 1м2 у Варшаві. Є над чим задуматися.
И только Киев (со слов растишек) - островок стабильности в этом безумном мире ) А если кроме шуток, то мы никогда от глобальных кризисов не страдали меньше развитых стран Запада, и этот не станет исключением. Там за 2021-й вакцинируются, и благодаря рекордным вливаниям стимулирующих мер вернутся в 2022-2023 гг к business as usual. Мы же вследствие бездействия и с ковидом так быстро не совладаем, и экономику обескровили в угоду минфиновской пирамиде долгов. Как только лишнюю ликвидность доллара начнут стерилизовать, карантинное падение покажется цветочками...
Долярчик написав:Аааааааа, як тут хочеться крикнути...... - але мушу ще інтригу тримати 2 тижні!
тримай, але як банк дасть згоду на кредит 5-7-9 , напиши будь-ласка!
Хех, так знайомий хотів так взяти 5 чи 8 лямчиків грн під ту програму 5-7-9, так як має свій бізнес і найманих. І взяти комерцію(спочатку для себе) а потім здавати її в оренду. Так повикручували йому руки різними довідками і ще змінив він кведи, які потрібно було під цю програму..... І в результаті сказали, що дадуть, якщо він дасть їм хабаря - з ними поділиться (двома, чи 5тьма сотнями тисяч гривень) Він їх послав!
Тепер ще й витрачає час на закриття тих різних кведів!
Не суть. Хто знає по чому буде трініті? Так в ляшку пече, що вже не в моготу:-)
Вдруг графіки зРадіо читають і буде по 500 за квадрат
Начитался Зрадио и довольный зашёл на кофе в Hub от Интергала. Готовность одного дома приблизительно этажей 10. У интергала свои представления о бизнес классе - два лифта на 9 квартир, высота 2,7 м. Базовая цена однушки на этажах от 9ого где то 1,8 куе за метр, при рассрочке +100 уе на метре.
Кстати, я предупредил, что у них осталось меньше 12 месяцев. )
hume написав:.. зашёл на кофе в Hub от Интергала. ..
я бы пристрелил дизигнера Интергала. Все дома, что в ипенях, что в двух минутах от Майдана выглядят (а судя по лифтам и потолкам, и внутри) абсолютно одинаковы.
Поэтому и спросил что общего между бизнес классом и комфортом? По мнению манагера у бизнеса нпполнение кирпич и керамофасад. Потолки 2,7, количество лифтов и квартир на этаже как бы пох. Кстати, им архиматика пыталась малахит вытащить, но увы.... Руководство построило немножко по своему)))
Не суть. Хто знає по чому буде трініті? Так в ляшку пече, що вже не в моготу:-)
Вдруг графіки зРадіо читають і буде по 500 за квадрат
Начитался Зрадио и довольный зашёл на кофе в Hub от Интергала. Готовность одного дома приблизительно этажей 10. У интергала свои представления о бизнес классе - два лифта на 9 квартир, высота 2,7 м. Базовая цена однушки на этажах от 9ого где то 1,8 куе за метр, при рассрочке +100 уе на метре.
Кстати, я предупредил, что у них осталось меньше 12 месяцев. )
Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую! І аж легше на душі робиться.