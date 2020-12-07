Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:.. зашёл на кофе в Hub от Интергала. ..
я бы пристрелил дизигнера Интергала. Все дома, что в ипенях, что в двух минутах от Майдана выглядят (а судя по лифтам и потолкам, и внутри) абсолютно одинаковы.
Поэтому и спросил что общего между бизнес классом и комфортом? По мнению манагера у бизнеса нпполнение кирпич и керамофасад. Потолки 2,7, количество лифтов и квартир на этаже как бы пох. Кстати, им архиматика пыталась малахит вытащить, но увы.... Руководство построило немножко по своему)))
Первый написав:Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую! І аж легше на душі робиться.
Это правильно: душу надо беречь потому что Розпорядження Київської міської державної адміністрації №604 від 23.05.2017 року Про надання національній академії внутрішніх справ земельних ділянок для обслуговування та експлуатації навчальних корпусів та гуртожитку на вул. Кудряшова 8-10 у Солом'янському районі м. Києва Витяг з реєстру прав власності (інформаційна довідка) № 128249127 від 20 червня 2018 року. 8000000000:72:143:0005 (03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти) 8000000000:72:143:0105 (03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти)
Если интересует жилая, то нужно с марта по август (может даже с февраля по май) закупаться советской вторичкой. Не то, что я бездушный, но как раз в это время после 6 месяцев будет пик оформленных наследств и возможно некоторое проседание (или отсутствие роста) в этом сегменте. С весны коронопаника начнет угасать, ситуация будет более ясна - многие переболели, вакцина уже есть или будет скоро, и у многих появится интерес к инвестированию. И зРадио говорил, что с марта по октябрь будет дно (может в виде приостановки роста цен перед ракетой). Потом лето на ремонт и как раз первая сдача будет приходится на пик сезона.
То есть, на следующий год, на рынок аренды вывалится туева хуча квартир? Нечего сказать, обрадовали.
Что обсуждали: 1 Цена на газ взлетит и стоимость обслуживания квартиры поднимется 2 С периферии все равно поедут в Киев Однако
Сегодня Saxo Bank публикует свои 10 «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной ударной волной.
Amazon «купит» Кипр Германия заплатит за Францию Блокчейн уничтожит фейковые новости Новая китайская цифровая валюта спровоцирует тектонические сдвиги потоков капитала Революционная термоядерная технология принесет человечеству энергетическое изобилие Безусловный базовый доход приведет к запустению больших городов Фонд гражданских технологий как следствие технологического прорыва Успешная вакцинация от COVID-19 разрушит компании Спрос на солнечные батареи благоприятен для серебра Взлет развивающихся и пограничных экономик за счет технологий нового поколения
Хотя эти предсказания не представляют собой официальных рыночных прогнозов Saxo на 2021 год, они предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую.
sequence написав:По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2.
КГС кое-что из-под полы продаёт из объектов УБ. А может и свои так же. На сайте КГС квартиры нет, зашёл в ОП-нет, а у риелтора-есть. Спрашиваю-уступка?.Нет, договор с КГС, он продавец. Начал обсуждать сопутствующие затраты по оформлению сделки покрутил носом, что многовато-нотариус, ПФ, в бюджет не помещаюсь. А мне в ответ: в договоре будет немного другая цена, пониже. Следовательно нотарю и ПФ будет меньше. Прикинул и понял: то, что на другие квартиры в этом доме идёт как скидка 10%, по данной квартире идёт на карман риелтору и еще кому-то...10%!!!
Блин, вы ж вроде давно квартиру смотрите и только узнали о таких нюансах? Это Украина и такое не только у КГС бывает.
Не суть. Хто знає по чому буде трініті? Так в ляшку пече, що вже не в моготу:-)
Вдруг графіки зРадіо читають і буде по 500 за квадрат
Начитался Зрадио и довольный зашёл на кофе в Hub от Интергала. Готовность одного дома приблизительно этажей 10. У интергала свои представления о бизнес классе - два лифта на 9 квартир, высота 2,7 м. Базовая цена однушки на этажах от 9ого где то 1,8 куе за метр, при рассрочке +100 уе на метре.
Кстати, я предупредил, что у них осталось меньше 12 месяцев. )
Что-то непонятна мягкость ваших оценок - неделю назад вы с таким артистизмом называли "типичным экономом" Нордику, где лифтов на 9 квартир вдвое больше при той же высоте 2,7 м. А о железнодорожных путях с какой тревогой отзывались... аж майка заворачивалась... хотя от Хаба они находятся на аналогичном удалении, только не на Печерске, а на Соломенке