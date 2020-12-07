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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5839584058415842

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 42
1. Зросли більш, як на 30%
40%
17
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
19%
8
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
9
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:20

  Serg-ik написав:
  Zebra написав:Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.

Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.

Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять


Не всё так просто. Твердое топливо то же постоянно дорожает, его нужно где то хранить, загружать в котёл по несколько раз в день или покупать очень дорогой котёл, чистить топку и дымоход от золы и сажи. А вонь знаете какая будет стоять зимой в той местности, где многие перейдут на дрова, уголь и т.п. В Кракове бывали в отопительный сезон?
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:21

  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик заробив
... всіх разом! :D
А ти вже взяв в кільце Кийоффф?
Що далі/наступна ціль?

РЕМОНТИ!!!!!
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:31

під"їхало паливо

а ось і паливо для КРЖН під"їхало
https://news.finance.ua/ru/news/-/483532/ukraintsy-zarabotali-8-mlrd-dollarov-na-kriptovalyute-za-poslednie-12-mesyatsev-chainalysis
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:46


ДФС - ФАС! :twisted:

зі. Шкода на форумі немає можливості тегати народ. А так би написав вище, тегнув Гетманцева, Милованова, Любченок.

І потім раз, і бачиш працюють людє, а не куйнею страждають:

- гастрабайтерів обкласти, ціну на електрику підняти, нульова деклара....
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