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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:20
Serg-ik написав: Zebra написав:
Будут присылать счета и по 20 грн за кубометр, и по 30. Не отвертитесь, или платите, или квартиру изымут и на торгах продадут дешевле следующему абоненту бетоновлошенцу.
Система уже сообразила, что экономику можно тянуть ростом по коммунальным тарифам.
Частный сектор утепляет дом и делает твердотопливные котлы . Скоро система обнаружит, что потребление газа упало и счёт некому выставлять
Не всё так просто. Твердое топливо то же постоянно дорожает, его нужно где то хранить, загружать в котёл по несколько раз в день или покупать очень дорогой котёл, чистить топку и дымоход от золы и сажи. А вонь знаете какая будет стоять зимой в той местности, где многие перейдут на дрова, уголь и т.п. В Кракове бывали в отопительный сезон?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:21
Долярчик написав: flyman написав:
Долярчик заробив
... всіх разом!
А ти вже взяв в кільце Кийоффф?
Що далі/наступна ціль?
РЕМОНТИ!!!!!
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:31
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Додано: Вів 08 гру, 2020 18:46
ДФС - ФАС!
зі. Шкода на форумі немає можливості тегати народ. А так би написав вище, тегнув Гетманцева, Милованова, Любченок.
І потім раз, і бачиш працюють людє, а не куйнею страждають:
- гастрабайтерів обкласти, ціну на електрику підняти, нульова деклара....
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