RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5840584158425843>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 43
1. Зросли більш, як на 30%
40%
17
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
9
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 18:31

під"їхало паливо

а ось і паливо для КРЖН під"їхало
https://news.finance.ua/ru/news/-/483532/ukraintsy-zarabotali-8-mlrd-dollarov-na-kriptovalyute-za-poslednie-12-mesyatsev-chainalysis
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22433
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1656 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08

это канешна не спальник в софборщаге на 4 тыс квартир, но тоже ниче :mrgreen:
или немного о перспективах стрит ритейла в центре и о том, к чему ведет вытеснение с центральных улиц авто и создание там новых пешеходных потоков

https://www.the-village.com.ua/village/ ... FAiWH0_bOQ
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8073
З нами з: 05.06.16
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:17

  zРадио написав:
Что-то непонятна мягкость ваших оценок - неделю назад вы с таким артистизмом называли "типичным экономом" Нордику, где лифтов на 9 квартир вдвое больше при той же высоте 2,7 м. А о железнодорожных путях с какой тревогой отзывались... аж майка заворачивалась... хотя от Хаба они находятся на аналогичном удалении, только не на Печерске, а на Соломенке

Вы Нордику упомянули в обсуждении Диаданса. Цена Нордики говорит о том, что рынок оценивает её как и Перова от Интергала, Паркове Мисто от Юдп на ветрянных горах.

Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.

На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.

Дома разные. 24 жилых этажа в Нордике против 18ти в Хабе.

Покупают ли по этим ценам я не знаю, для меня это очень дорого. Но сколько должен стоить метр в центре/прицентралье если Ветрянные Горы стартуют с 1-1,1 куе?

Ждем снижение. Вроде меньше года осталось. С апреля вроде 18 месяцев вы давали? 8 месяцев прошло уже. Будем ждать, очень нужна видовая на Левобережке за 40 куе
hume
 
Повідомлень: 6911
З нами з: 27.12.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?
https://omegatv.ua/ Омега ТВ интерактивное телевидение промокод для бесплатного просмотра mediaexpert
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21367
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 547 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:49

  hume написав:Цена Нордики говорит о том, что рынок оценивает её как и Перова от Интергала, Паркове Мисто от Юдп на ветрянных горах.


Неправильное умозаключение. Так ее оценивает застройщик. А с какой активностью это продается, вам неизвестно

  hume написав:Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.

На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.


Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?

  hume написав:Дома разные. 24 жилых этажа в Нордике против 18ти в Хабе


На 6 дополнительных этажей целых 2 дополнительных лифта? И правда, разные - Нордика будет комфортней

  hume написав:Покупают ли по этим ценам я не знаю, для меня это очень дорого. Но сколько должен стоить метр в центре/прицентралье если Ветрянные Горы стартуют с 1-1,1 куе?


Вот-вот. См. объяснение выше

  hume написав:Ждем снижение. Вроде меньше года осталось. С апреля вроде 18 месяцев вы давали?


18-30
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 3617 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:50

  Унуноктий написав:А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?

Войцеховский
airmax78
 
Повідомлень: 36800
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:54

  zРадио написав:
  hume написав:Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.

На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.


Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?

Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.
airmax78
 
Повідомлень: 36800
З нами з: 25.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 4401 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:10

  airmax78 написав:Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.


Так я за новых и говорю. На карте они видели то же самое, что и инвесторы Нордики, Фьорда и Дельрея. Поэтому не может быть одно конфеткой, а второе - омном. Правда посередине. И эта правда не очень удобна для фантазий о феерическом росте, когда сегодняшние чигиря продаются как вчерашний центр, а сегодняшний центр - это вообще дальний космос
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8662
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 3617 раз.
 
Профіль
11
5
3
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:14

  zРадио написав:
Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?

10 раз напишу. Вы не путайте мега раскрученный проект с массой плюшек от ЮДП, где только крайние дома имеют сомнительное расположение, и стандартное гвностроение от риела, с расположением посреди шикарного променада под названием жд шоссе. Прогуливаться можно будет со сворой бродячих собак.

Если вы построите рядом с проектом Кана свою свечку, то цена ей будет 1/2 от цены КАНа

Касательно цены метра, не понятно почему застройщик оценивает?
Оценивает рынок. А рынок говорит, что цена метра на перова, ветрянных горах и жд шоссе - где-то одинаковая.
Кстати Свитло Парк это тоже Печерск. У них так на заборе и написано

Вы как то с нордикой связаны?
hume
 
Повідомлень: 6911
З нами з: 27.12.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:18

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.


Так я за новых и говорю. На карте они видели то же самое, что и инвесторы Нордики, Фьорда и Дельрея. Поэтому не может быть одно конфеткой, а второе - омном. Правда посередине. И эта правда не очень удобна для фантазий о феерическом росте, когда сегодняшние чигиря продаются как вчерашний центр, а сегодняшний центр - это вообще дальний космос

Одни приходили в оп, гуляли по территории, наслаждались плюшками. В оп риела придется топать ножками не по элитной брусчатке новолипки, а по жд шоссе.

Вы вообще были когда то на жд шоссе?
hume
 
Повідомлень: 6911
З нами з: 27.12.12
Подякував: 706 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5840584158425843>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Клаус і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1959, 1960, 1961
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19609 3289500
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 гру, 2020 14:49
kingkongovets
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20308
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 231578
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27118)
08.12.2020 20:16
ШІкономія (10)
08.12.2020 19:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.