Додано: Вів 08 гру, 2020 19:17

zРадио написав:

Что-то непонятна мягкость ваших оценок - неделю назад вы с таким артистизмом называли "типичным экономом" Нордику, где лифтов на 9 квартир вдвое больше при той же высоте 2,7 м. А о железнодорожных путях с какой тревогой отзывались... аж майка заворачивалась... хотя от Хаба они находятся на аналогичном удалении, только не на Печерске, а на Соломенке Что-то непонятна мягкость ваших оценок - неделю назад вы с таким артистизмом называли "типичным экономом" Нордику, где лифтов на 9 квартир вдвое больше при той же высоте 2,7 м. А о железнодорожных путях с какой тревогой отзывались... аж майка заворачивалась... хотя от Хаба они находятся на аналогичном удалении, только не на Печерске, а на Соломенке

Вы Нордику упомянули в обсуждении Диаданса. Цена Нордики говорит о том, что рынок оценивает её как и Перова от Интергала, Паркове Мисто от Юдп на ветрянных горах.Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.Дома разные. 24 жилых этажа в Нордике против 18ти в Хабе.Покупают ли по этим ценам я не знаю, для меня это очень дорого. Но сколько должен стоить метр в центре/прицентралье если Ветрянные Горы стартуют с 1-1,1 куе?Ждем снижение. Вроде меньше года осталось. С апреля вроде 18 месяцев вы давали? 8 месяцев прошло уже. Будем ждать, очень нужна видовая на Левобережке за 40 куе