а ось і паливо для КРЖН під"їхало
https://news.finance.ua/ru/news/-/483532/ukraintsy-zarabotali-8-mlrd-dollarov-na-kriptovalyute-za-poslednie-12-mesyatsev-chainalysis
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 18:31
під"їхало паливо
а ось і паливо для КРЖН під"їхало
https://news.finance.ua/ru/news/-/483532/ukraintsy-zarabotali-8-mlrd-dollarov-na-kriptovalyute-za-poslednie-12-mesyatsev-chainalysis
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:08
это канешна не спальник в софборщаге на 4 тыс квартир, но тоже ниче
или немного о перспективах стрит ритейла в центре и о том, к чему ведет вытеснение с центральных улиц авто и создание там новых пешеходных потоков
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:17
Вы Нордику упомянули в обсуждении Диаданса. Цена Нордики говорит о том, что рынок оценивает её как и Перова от Интергала, Паркове Мисто от Юдп на ветрянных горах.
Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.
На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.
Дома разные. 24 жилых этажа в Нордике против 18ти в Хабе.
Покупают ли по этим ценам я не знаю, для меня это очень дорого. Но сколько должен стоить метр в центре/прицентралье если Ветрянные Горы стартуют с 1-1,1 куе?
Ждем снижение. Вроде меньше года осталось. С апреля вроде 18 месяцев вы давали? 8 месяцев прошло уже. Будем ждать, очень нужна видовая на Левобережке за 40 куе
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?
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Додано: Вів 08 гру, 2020 19:49
Неправильное умозаключение. Так ее оценивает застройщик. А с какой активностью это продается, вам неизвестно
Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?
На 6 дополнительных этажей целых 2 дополнительных лифта? И правда, разные - Нордика будет комфортней
Вот-вот. См. объяснение выше
18-30
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:50
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:54
Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:10
Так я за новых и говорю. На карте они видели то же самое, что и инвесторы Нордики, Фьорда и Дельрея. Поэтому не может быть одно конфеткой, а второе - омном. Правда посередине. И эта правда не очень удобна для фантазий о феерическом росте, когда сегодняшние чигиря продаются как вчерашний центр, а сегодняшний центр - это вообще дальний космос
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:14
10 раз напишу. Вы не путайте мега раскрученный проект с массой плюшек от ЮДП, где только крайние дома имеют сомнительное расположение, и стандартное гвностроение от риела, с расположением посреди шикарного променада под названием жд шоссе. Прогуливаться можно будет со сворой бродячих собак.
Если вы построите рядом с проектом Кана свою свечку, то цена ей будет 1/2 от цены КАНа
Касательно цены метра, не понятно почему застройщик оценивает?
Оценивает рынок. А рынок говорит, что цена метра на перова, ветрянных горах и жд шоссе - где-то одинаковая.
Кстати Свитло Парк это тоже Печерск. У них так на заборе и написано
Вы как то с нордикой связаны?
Додано: Вів 08 гру, 2020 20:18
Одни приходили в оп, гуляли по территории, наслаждались плюшками. В оп риела придется топать ножками не по элитной брусчатке новолипки, а по жд шоссе.
Вы вообще были когда то на жд шоссе?
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