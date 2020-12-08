Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:это канешна не спальник в софборщаге на 4 тыс квартир, но тоже ниче или немного о перспективах стрит ритейла в центре и о том, к чему ведет вытеснение с центральных улиц авто и создание там новых пешеходных потоков
И как прикажете говорить с человеком, сорящим направо-налево манипуляциями, чтобы он не оскорился?
На кого рассчитано вот это "Вы вообще были когда то на жд шоссе?", например? А вы как-то связаны с Интергалом, что постоянно пиарите его проекты? Такие вопросы вам по душе? Они что-то привносят в дискуссию?
По сути (редко вкрапленной в простыни вашего флуда):
рынок - это все его участники, а не один застройщик. Если бабушка на базаре продает курицу за 100 долларов, потому что "очень деньги нужны" - это еще не рынок. Рынок формирует вал продаж. То, что он обвалился на 70%, я вам показал в официальных данных. Динамику цены вам по сегментам показывает девушка Анна (если не путаю имя) из редакции. А динамику цены в целом по первичке - индексы. Рынку за год не удалось даже удержать долларовую цену (!!!), а вы сыплете единичными предложениями на собственное усмотрение, называете это практикой, и спекулятивно призываете "идти к застройщикам".
Извините, это в лучшем случае личный опыт (ни в малейшей степени не являющийся объективным мерилом), в худшем - сами знаете что...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 гру, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.
Так я за новых и говорю. На карте они видели то же самое, что и инвесторы Нордики, Фьорда и Дельрея. Поэтому не может быть одно конфеткой, а второе - омном. Правда посередине. И эта правда не очень удобна для фантазий о феерическом росте, когда сегодняшние чигиря продаются как вчерашний центр, а сегодняшний центр - это вообще дальний космос
Одни приходили в оп, гуляли по территории, наслаждались плюшками. В оп риела придется топать ножками не по элитной брусчатке новолипки, а по жд шоссе.
Вы вообще были когда то на жд шоссе?
хьюм, зачем метать бисер???
чей то вспомнилось: "и если увидишь мудреца спорящего с дураком знай, перед тобой два дурака"(с) что то в этом есть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский