Додано: Вів 08 гру, 2020 20:37

И как прикажете говорить с человеком, сорящим направо-налево манипуляциями, чтобы он не оскорился?На кого рассчитано вот это "Вы вообще были когда то на жд шоссе?", например? А вы как-то связаны с Интергалом, что постоянно пиарите его проекты? Такие вопросы вам по душе? Они что-то привносят в дискуссию?По сути (редко вкрапленной в простыни вашего флуда):рынок - это все его участники, а не один застройщик. Если бабушка на базаре продает курицу за 100 долларов, потому что "очень деньги нужны" - это еще не рынок. Рынок формирует вал продаж. То, что он обвалился на 70%, я вам показал в официальных данных. Динамику цены вам по сегментам показывает девушка Анна (если не путаю имя) из редакции. А динамику цены в целом по первичке - индексы. Рынку за год не удалось даже удержать долларовую цену (!!!), а вы сыплете единичными предложениями на собственное усмотрение, называете это практикой, и спекулятивно призываете "идти к застройщикам".Извините, это в лучшем случае личный опыт (ни в малейшей степени не являющийся объективным мерилом), в худшем - сами знаете что...