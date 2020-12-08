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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5840584158425843

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 43
1. Зросли більш, як на 30%
40%
17
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
21%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
21%
9
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:22

  kingkongovets написав:это канешна не спальник в софборщаге на 4 тыс квартир, но тоже ниче :mrgreen:
или немного о перспективах стрит ритейла в центре и о том, к чему ведет вытеснение с центральных улиц авто и создание там новых пешеходных потоков

https://www.the-village.com.ua/village/ ... FAiWH0_bOQ

пішохідний центр без авто в центрі Києва? це фантастика
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:33

hume
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НО
зря Вы дискутируете с зРадистом
будете записаны в рылы/растишки/загонялы и т.д...

он мне кстати напоминает захар_а
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:37

hume

И как прикажете говорить с человеком, сорящим направо-налево манипуляциями, чтобы он не оскорился? :lol:

На кого рассчитано вот это "Вы вообще были когда то на жд шоссе?", например? А вы как-то связаны с Интергалом, что постоянно пиарите его проекты? Такие вопросы вам по душе? Они что-то привносят в дискуссию?

По сути (редко вкрапленной в простыни вашего флуда):

рынок - это все его участники, а не один застройщик. Если бабушка на базаре продает курицу за 100 долларов, потому что "очень деньги нужны" - это еще не рынок. Рынок формирует вал продаж. То, что он обвалился на 70%, я вам показал в официальных данных. Динамику цены вам по сегментам показывает девушка Анна (если не путаю имя) из редакции. А динамику цены в целом по первичке - индексы. Рынку за год не удалось даже удержать долларовую цену (!!!), а вы сыплете единичными предложениями на собственное усмотрение, называете это практикой, и спекулятивно призываете "идти к застройщикам".

Извините, это в лучшем случае личный опыт (ни в малейшей степени не являющийся объективным мерилом), в худшем - сами знаете что...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 08 гру, 2020 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:39

  hume написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.


Так я за новых и говорю. На карте они видели то же самое, что и инвесторы Нордики, Фьорда и Дельрея. Поэтому не может быть одно конфеткой, а второе - омном. Правда посередине. И эта правда не очень удобна для фантазий о феерическом росте, когда сегодняшние чигиря продаются как вчерашний центр, а сегодняшний центр - это вообще дальний космос

Одни приходили в оп, гуляли по территории, наслаждались плюшками. В оп риела придется топать ножками не по элитной брусчатке новолипки, а по жд шоссе.

Вы вообще были когда то на жд шоссе?

хьюм, зачем метать бисер???

чей то вспомнилось:
"и если увидишь мудреца спорящего с дураком знай, перед тобой два дурака"(с)
что то в этом есть...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:40

  Прохожий написав:хьюм, зачем метать бисер???


Сказал человек, в каждом комментарии которого есть о зРадио :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:41

  zРадио написав:
  Прохожий написав:хьюм, зачем метать бисер???


Сказал человек, в каждом комментарии которого есть о зРадио :D

у вас реально мания величия
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 20:50

  Прохожий написав:
  rjkz написав:много лет не пользуюсь ГВ, но начисления продолжаются, при 0-х показаеиях счетчика.

это как так?
странно
не слышал такого
просветите


Медленно шевеля губамит прочитал название ветки и ответил в ЛС.
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:10

Объем новых ипотечных кредитов в Украине за 10 месяцев 2020 увеличился на 22,8%
https://forinsurer.com/news/20/12/07/38842
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:14

  Прохожий написав:хьюм, зачем метать бисер???

чей то вспомнилось:
"и если увидишь мудреца спорящего с дураком знай, перед тобой два дурака"(с)
что то в этом есть...

Да, прекращаю. Что не приведешь в пример - не то. Те ничего не построили, эти просто не нравятся, то - единичные случаи. Но где-то долларовая цена падает.

Будем ждать. (18-30месяцев)
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 21:21

  Клаус написав:Объем новых ипотечных кредитов в Украине за 10 месяцев 2020 увеличился на 22,8%
https://forinsurer.com/news/20/12/07/38842

в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 2,3% - до 4,3 тыс
Zebra
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