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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:18
hume написав: Прохожий написав:хьюм
, зачем метать бисер???
чей то вспомнилось:
"и если увидишь мудреца спорящего с дураком знай, перед тобой два дурака"(с)
что то в этом есть...
Да, прекращаю. Что не приведешь в пример - не то. Те ничего не построили, эти просто не нравятся, то - единичные случаи. Но где-то долларовая цена падает.
Будем ждать. (18-30месяцев)
12
так считаем мы, Люди Доброй Воли
Востаннє редагувалось adeges
в Вів 08 гру, 2020 22:21, всього редагувалось 2 разів.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:20
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:42
airmax78 написав: zРадио написав: hume написав:
Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.
На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.
Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?
Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.
Новолипки строятся НЕ за счет инвесторов только, не только лишь за инвесторов (Кличко). За счет собственных средств, гарантии 100% и цена большая, никто не заставляет покупать. А можно купить пирамиду которую 10 лет будут строит.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:13
Унуноктий написав:
А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?
Столица
А в Лорочку я давно по-тихому влюблен
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:25
Zebra написав:
в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 2,3% - до 4,3 тыс
так а что показательней - рост в деньгах, или снижение в шт. ?
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