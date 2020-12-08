Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Соломенку и ЖД шоссе сравнивать нельзя. На жд шоссе жить сегодня проблематично.
На соломенке поезда едут со скоростью 4 км, рядом главный вокзал. На жд шоссе весело несутся товарные составы и электрички.
Расскажите это глупым инвесторам Новолипок. Что ж они так прогадали то - на ЖД шоссе по 2,5к воздух покупать?
Когда Новолипки застраивать начинали - ничего похожего на Новолипки еще не было на рынке. Поэтому там поезда могут ходить, самолеты заходить на посадку - это все пофиг было, т.к. конкуренции не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас мне новых инвесторов Новолипок не понять.
Новолипки строятся НЕ за счет инвесторов только, не только лишь за инвесторов (Кличко). За счет собственных средств, гарантии 100% и цена большая, никто не заставляет покупать. А можно купить пирамиду которую 10 лет будут строит.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
hume написав:Да, прекращаю. Что не приведешь в пример - не то. Те ничего не построили, эти просто не нравятся, то - единичные случаи. Но где-то долларовая цена падает.
Будем ждать. (18-30месяцев)
12
так считаем мы, Люди Доброй Воли
А что Люди Доброй Воли предлагают делать эти 12 (18-30) месяцев, в ожидании пипца-залезть в берлогу и сосать лапу?
Сигареты, наркотики, оружие? - Нет спасибо, просто чашечку кофе. (С)
Делать нужно то, к чему лежит душа. Покупка квартир с целью спекуляции ими никого не сделала знаменитым. Но если это то, что хочется, то нужно брать. И будет или нет цена падать, а на сколько - это не важно.
Мой знакомый взял 400к кредит дом за 700к летом 2008 года. При доходе 10к+ и росте цен 30% в год это был слемданк. Он не хотел быть лохом, сосать лапу. Потом был конечно стресс, но он пережил. Теперь живет в нем, кредиты погасил. Доходы - не от торговли недвижимостью - позволяют.
Другой взял дом за 1 млн с кредитом под 700к, но тоже погасил в том же 2008, доходы позволяли. И тоже в нем живет.
Хочется пожелать всем уверенным в себе инвесторам иметь и другие доходы, если что, и не жалеть. Потому что сделать и пожалеть всегда лучше, чем не сделать и пожалеть. Кроме того, чтобы потерять 500к денег, нужно их иметь, а значит суметь заработать, а значит суметь заработать снова.
А нам, Людям Доброй Воли, остается только созерцать. Обычно с грустью. Как было в 2001-2007 гг.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
drevlyanin написав: А что Люди Доброй Воли предлагают делать эти 12 (18-30) месяцев, в ожидании пипца-залезть в берлогу и сосать лапу?
Сигареты, наркотики, оружие? - Нет спасибо, просто чашечку кофе. (С)
Делать нужно то, к чему лежит душа. Покупка квартир с целью спекуляции ими никого не сделала знаменитым. Но если это то, что хочется, то нужно брать. И будет или нет цена падать, а на сколько - это не важно.
Мой знакомый взял 400к кредит дом за 700к летом 2008 года. При доходе 10к+ и росте цен 30% в год это был слемданк. Он не хотел быть лохом, сосать лапу. Потом был конечно стресс, но он пережил. Теперь живет в нем, кредиты погасил. Доходы - не от торговли недвижимостью - позволяют.
Другой взял дом за 1 млн с кредитом под 700к, но тоже погасил в том же 2008, доходы позволяли. И тоже в нем живет.
Хочется пожелать всем уверенным в себе инвесторам иметь и другие доходы, если что, и не жалеть. Потому что сделать и пожалеть всегда лучше, чем не сделать и пожалеть. Кроме того, чтобы потерять 500к денег, нужно их иметь, а значит суметь заработать, а значит суметь заработать снова.
А нам, Людям Доброй Воли, остается только созерцать. Обычно с грустью. Как было в 2001-2007 гг.
Ну предположим предсказания пессимистов сбудутся. Но ведь это таки означает, что результаты почти любой деятельности, даже той, к которой лежит душа, будут умножены на что то около ноля. Получается, с точки зрения результатов, нужно на этот период именно залечь в берлогу. А если все так сделают?