drevlyanin написав: adeges написав: hume написав: Да, прекращаю. Что не приведешь в пример - не то. Те ничего не построили, эти просто не нравятся, то - единичные случаи. Но где-то долларовая цена падает.



Сигареты, наркотики, оружие? - Нет спасибо, просто чашечку кофе. (С)



Делать нужно то, к чему лежит душа. Покупка квартир с целью спекуляции ими никого не сделала знаменитым. Но если это то, что хочется, то нужно брать. И будет или нет цена падать, а на сколько - это не важно.



Мой знакомый взял 400к кредит дом за 700к летом 2008 года. При доходе 10к+ и росте цен 30% в год это был слемданк. Он не хотел быть лохом, сосать лапу. Потом был конечно стресс, но он пережил. Теперь живет в нем, кредиты погасил. Доходы - не от торговли недвижимостью - позволяют.



Другой взял дом за 1 млн с кредитом под 700к, но тоже погасил в том же 2008, доходы позволяли. И тоже в нем живет.



Хочется пожелать всем уверенным в себе инвесторам иметь и другие доходы, если что, и не жалеть. Потому что сделать и пожалеть всегда лучше, чем не сделать и пожалеть. Кроме того, чтобы потерять 500к денег, нужно их иметь, а значит суметь заработать, а значит суметь заработать снова.



