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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 08:51
Первый написав:
..
Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую!
І аж легше на душі робиться.
Самое крутое - это зайти в ОП и ткнуть их мордой в статистику минтруда США 2-летней давности, из которой однозначно выплыває, что пора идти копаться в мусорных баках
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:56
airmax78 написав: Унуноктий написав:
А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?
Войцеховский
или его покупатели.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:15
дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:50
Клаус написав: Zebra написав:
в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 2,3% - до 4,3 тыс
так а что показательней - рост в деньгах, или снижение в шт. ?
Так а деньги наверное долл. США? Или самая красивая, которую допечатали в этом году на 25% больше.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:51
kingkongovets написав:
а поводы для грусти при желании можно найти всегда - только какой в этом смысл?
вон сержик всегда грустит, например
но как показывает практика - люди, находящиеся в перманентном миноре и постоянно камлающие на обвал/кризис/все уедут/все умрут/все всё потеряют и т д - так в итоге и остаются у своего вечно разбитого корыта и настроение и финансовый расклад у них никогда не меняются
Було дописати - інша справа Долярчик!
- якщо раніше трохи нив, то як тільки купив свою квартиру, зразу перевзувся і став життєрадісним оптимістом!
- і все йде в Долярчика класно, так як думає лише на позитиві!
- баче ціль і плює на перешкоди!
- он лише малий доказ цього, що лізе в такий час в котлован, коли всі будови притормозили свої темпи!
Ну, а умовний Серж-ик, далі злиться, що дешевію немає, а котлетка - всихається!
І лише остання надія на прогнози зРадіо(доречі, на 80% я погоджуюсь з ними)
- можливо, що в 2022р наш Серж-ик, таки купить квартиру своєї мрії, якщо звісно, ще буде мати достатньо коштів на неї.
(а швидше - грошей буде вистачати лише на "трохи не таку" квартиру)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Сер 09 гру, 2020 09:56, всього редагувалось 2 разів.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:51
sequence написав: Первый написав:
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Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую!
І аж легше на душі робиться.
Самое крутое - это зайти в ОП и ткнуть их мордой в статистику минтруда США 2-летней давности, из которой однозначно выплыває, что пора идти копаться в мусорных баках
2 роки тому був мінімальний рівеннь безробіття, так що "мимо каси"
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Сер 09 гру, 2020 09:58
drevlyanin написав: Serg-ik написав: sequence написав:
По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2.
КГС кое-что из-под полы продаёт из объектов УБ. А может и свои так же. На сайте КГС квартиры нет, зашёл в ОП-нет, а у риелтора-есть. ...... то, что на другие квартиры в этом доме идёт как скидка 10%, по данной квартире идёт на карман риелтору и еще кому-то...10%!!!
Блин, вы ж вроде давно квартиру смотрите и только узнали о таких нюансах? Это Украина и такое не только у КГС бывает.
Конечно знаю. Но особенность ситуации в том, что Кушнир кричит, что денег на достройку объектов УБ нет.Это для прессы и президента с кабмином. Для собственного кармана -есть.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:08
sequence написав:
дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.
Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.
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