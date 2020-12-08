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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 584358445845584658475848>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 44
1. Зросли більш, як на 30%
41%
18
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:51

  Первый написав:..
Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую!
І аж легше на душі робиться.

Самое крутое - это зайти в ОП и ткнуть их мордой в статистику минтруда США 2-летней давности, из которой однозначно выплыває, что пора идти копаться в мусорных баках
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 08:56

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:А кто из наших застройщиков входит в масонскую ложу?

Войцеховский

или его покупатели.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:15

  airmax78 написав:Специально для созерцателей: классический "ремонт для себя - памятник очень большим деньгам".
https://www.facebook.com/17949582214055 ... 049529496/

дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:50

  Клаус написав:
  Zebra написав:
  Клаус написав:Объем новых ипотечных кредитов в Украине за 10 месяцев 2020 увеличился на 22,8%
https://forinsurer.com/news/20/12/07/38842

в то время как количество новых ипотечных договоров сократилось на 2,3% - до 4,3 тыс

так а что показательней - рост в деньгах, или снижение в шт. ?

Так а деньги наверное долл. США? Или самая красивая, которую допечатали в этом году на 25% больше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:51

За крок до перевороту думок ©

  kingkongovets написав:а поводы для грусти при желании можно найти всегда - только какой в этом смысл?
вон сержик всегда грустит, например
но как показывает практика - люди, находящиеся в перманентном миноре и постоянно камлающие на обвал/кризис/все уедут/все умрут/все всё потеряют и т д - так в итоге и остаются у своего вечно разбитого корыта и настроение и финансовый расклад у них никогда не меняются

Було дописати - інша справа Долярчик! :)
- якщо раніше трохи нив, то як тільки купив свою квартиру, зразу перевзувся і став життєрадісним оптимістом!
- і все йде в Долярчика класно, так як думає лише на позитиві!
- баче ціль і плює на перешкоди! :)
- он лише малий доказ цього, що лізе в такий час в котлован, коли всі будови притормозили свої темпи!

Ну, а умовний Серж-ик, далі злиться, що дешевію немає, а котлетка - всихається!

І лише остання надія на прогнози зРадіо(доречі, на 80% я погоджуюсь з ними)
- можливо, що в 2022р наш Серж-ик, таки купить квартиру своєї мрії, якщо звісно, ще буде мати достатньо коштів на неї.
(а швидше - грошей буде вистачати лише на "трохи не таку" квартиру)
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 09 гру, 2020 09:56, всього редагувалось 2 разів.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:51

  sequence написав:
  Первый написав:..
Я тепер без діаграми падіння кржн від зРадіо вийти з дому боюся. Чуть шо - відразу її показую!
І аж легше на душі робиться.

Самое крутое - это зайти в ОП и ткнуть их мордой в статистику минтруда США 2-летней давности, из которой однозначно выплыває, что пора идти копаться в мусорных баках

2 роки тому був мінімальний рівеннь безробіття, так що "мимо каси"
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:58

  drevlyanin написав:
  Serg-ik написав:
  sequence написав:По моему объекту было нераспроданных 30 осталось 7 квартир, притом, что КГС поднял цены на недостроенные кирпичи выше 1000 баксов/м2.

КГС кое-что из-под полы продаёт из объектов УБ. А может и свои так же. На сайте КГС квартиры нет, зашёл в ОП-нет, а у риелтора-есть. ...... то, что на другие квартиры в этом доме идёт как скидка 10%, по данной квартире идёт на карман риелтору и еще кому-то...10%!!!


Блин, вы ж вроде давно квартиру смотрите и только узнали о таких нюансах? Это Украина и такое не только у КГС бывает. :oops:

Конечно знаю. Но особенность ситуации в том, что Кушнир кричит, что денег на достройку объектов УБ нет.Это для прессы и президента с кабмином. Для собственного кармана -есть.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:08

  sequence написав:
  airmax78 написав:Специально для созерцателей: классический "ремонт для себя - памятник очень большим деньгам".
https://www.facebook.com/17949582214055 ... 049529496/

дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.

Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:19

  Долярчик написав:
  kingkongovets написав:а поводы для грусти при желании можно найти всегда - только какой в этом смысл?
вон сержик всегда грустит, например
но как показывает практика - люди, находящиеся в перманентном миноре и постоянно камлающие на обвал/кризис/все уедут/все умрут/все всё потеряют и т д - так в итоге и остаются у своего вечно разбитого корыта и настроение и финансовый расклад у них никогда не меняются

Було дописати - інша справа Долярчик! :)
- якщо раніше трохи нив, то як тільки купив свою квартиру, зразу перевзувся і став життєрадісним оптимістом!
- і все йде в Долярчика класно, так як думає лише на позитиві!
- баче ціль і плює на перешкоди! :)
- он лише малий доказ цього, що лізе в такий час в котлован, коли всі будови притормозили свої темпи!

Ну, а умовний Серж-ик, далі злиться, що дешевію немає, а котлетка - всихається!

І лише остання надія на прогнози зРадіо(доречі, на 80% я погоджуюсь з ними)
- можливо, що в 2022р наш Серж-ик, таки купить квартиру своєї мрії, якщо звісно, ще буде мати достатньо коштів на неї.
(а швидше - грошей буде вистачати лише на "трохи не таку" квартиру)

Долярчик, ты-слабак, если тебе настроение по жизни тебе может поменять только право собственности на квартиру. Своим возможностям сильно не радуйся, у тебя на родине могу сразу купить пару таких, как ты взял, еще и на авто останется. Не забывай, что ты жил бесплатно с тёщей и купил там, где живёшь. Я живу за деньги в съёмном и купить надо там, где дороже, чем у меня на родине.
Умовные Долярчики, помните: цыплят по осени считают, а профит-когда вылезешь из котлована.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  kingkongovets написав:а поводы для грусти при желании можно найти всегда - только какой в этом смысл?
вон сержик всегда грустит, например
но как показывает практика - люди, находящиеся в перманентном миноре и постоянно камлающие на обвал/кризис/все уедут/все умрут/все всё потеряют и т д - так в итоге и остаются у своего вечно разбитого корыта и настроение и финансовый расклад у них никогда не меняются

Було дописати - інша справа Долярчик! :)
- якщо раніше трохи нив, то як тільки купив свою квартиру, зразу перевзувся і став життєрадісним оптимістом!
- і все йде в Долярчика класно, так як думає лише на позитиві!
- баче ціль і плює на перешкоди! :)
- он лише малий доказ цього, що лізе в такий час в котлован, коли всі будови притормозили свої темпи!

Ну, а умовний Серж-ик, далі злиться, що дешевію немає, а котлетка - всихається!

І лише остання надія на прогнози зРадіо(доречі, на 80% я погоджуюсь з ними)
- можливо, що в 2022р наш Серж-ик, таки купить квартиру своєї мрії, якщо звісно, ще буде мати достатньо коштів на неї.
(а швидше - грошей буде вистачати лише на "трохи не таку" квартиру)
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