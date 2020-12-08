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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 гру, 2020 10:44
Serg-ik написав:
Умовные Долярчики, помните: цыплят по осени считают, а профит-когда вылезешь из котлована.
про осень - очень правильно, да
единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?
стоят ли правильные комнаты этого? и нужны ли они уже будут в таком количестве?
хочется, конечно, быть всегда таким же солнечным оптимистом, как долярчик, но ведь когда-нибудь наступит осень, в которой нас уже не будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:51
kingkongovets написав:
единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?
сложно сказать.
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 10:53
airmax78 написав: sequence написав:
дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.
Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.
Что так возбудились то? Её уже кидали сюда
Кстати, каминный зал выпадает из общей картины. Но выглядит очень и очень круто. В моём представлении квартиры сделанные в классическом стиле должны иметь больше деревянных элементов,а в представленном варианте одна позолота.
Говорят мраморные панели очень на кусочки сала похожи
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:01
Serg-ik написав:
.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:04
Serg-ik написав:
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
Как ваш "близнец" по проблеме, про одно хочу сказать...цитатой.
„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:05
sequence написав:
Serg-ik написав:
.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:06
Serg-ik написав:
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
нет универсальных рецептов, выбор квартиры - всегда эмоциональная и персонифицированная покупка
но то шо надо поскорее уходить от аренды я вам говорил еще 4 года назад, сколько вы с тех пор профукали на аренду денег в ожидании "удачной точки входа"?
пример юры очень показателен и если бы он не подорвал свою нервную систему своим "яростным скирдованием" и вовремя ушел с этой ветки после покупки, его кейс можно было бы ставить вам в пример, шоп тут ни говорили и как бы ни злорадствовали местные эксперты
и да - вы ремонт в квартире после строителей просто не вывезете, вам лучше совкошлак, обойки и никаких кредитов
но можете канешна еще и подождать - а вдруг? никто не знает
и никто точно не скажет
а жизнь, повторяю, идет
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 09 гру, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:07
Чукча2 написав:
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„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“
Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08
sequence написав:
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
Жить в аренде и неспеша делать ремонт, на который взять кредит? Мне это не по карману.
Бюджет позволяет:
новострой без ремонта +кредит на ремонт
вторичка СССР в уставшем состоянии ( как та квартира на Воскресенке, что иностранец продает)
Вариант
новострой без ремонта +кредит на ремонт+аренда во время ремонта мне не по карману.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08
hume написав:
Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море
уня несколько раз говорил шо очч любит свою работу
правда при этом мечтает о пенсии в медовом и личном пенсионном фонде, хм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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