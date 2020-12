Додано: Сер 09 гру, 2020 10:44

Serg-ik написав: Умовные Долярчики, помните: цыплят по осени считают, а профит-когда вылезешь из котлована. Умовные Долярчики, помните: цыплят по осени считают, а профит-когда вылезешь из котлована.



про осень - очень правильно, да

единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?

стоят ли правильные комнаты этого? и нужны ли они уже будут в таком количестве?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.