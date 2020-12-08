Додано: Сер 09 гру, 2020 11:06

Serg-ik написав: Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.

Или всё-таки годик подождать с покупкой? Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.Или всё-таки годик подождать с покупкой?

нет универсальных рецептов, выбор квартиры - всегда эмоциональная и персонифицированная покупкано то шо надо поскорее уходить от аренды я вам говорил еще 4 года назад, сколько вы с тех пор профукали на аренду денег в ожидании "удачной точки входа"?пример юры очень показателен и если бы он не подорвал свою нервную систему своим "яростным скирдованием" и вовремя ушел с этой ветки после покупки, его кейс можно было бы ставить вам в пример, шоп тут ни говорили и как бы ни злорадствовали местные экспертыи да - вы ремонт в квартире после строителей просто не вывезете, вам лучше совкошлак, обойки и никаких кредитовно можете канешна еще и подождать - а вдруг? никто не знаети никто точно не скажета жизнь, повторяю, идет