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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 58445845584658475848>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 44
1. Зросли більш, як на 30%
41%
18
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:44

  Serg-ik написав:Умовные Долярчики, помните: цыплят по осени считают, а профит-когда вылезешь из котлована.


про осень - очень правильно, да
единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?
стоят ли правильные комнаты этого? и нужны ли они уже будут в таком количестве?
хочется, конечно, быть всегда таким же солнечным оптимистом, как долярчик, но ведь когда-нибудь наступит осень, в которой нас уже не будет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:единственное - так осенью какого именно года вы собираетесь наконец то посчитать своих цыплят? сколько тогда уже будет вашим детям, сколько вам?

сложно сказать.
Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 10:53

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:Специально для созерцателей: классический "ремонт для себя - памятник очень большим деньгам".
https://www.facebook.com/17949582214055 ... 049529496/

дизигнеры этого чуда на холмах учились в одном техникуме с дизигнерами Интергала, но на разных факультетах.

Это какой-то адов микромир, вот такие дизайнеры типа этой дочки с мамой или Виктории Файнблад, и их заказчики.

Что так возбудились то? Её уже кидали сюда

Кстати, каминный зал выпадает из общей картины. Но выглядит очень и очень круто. В моём представлении квартиры сделанные в классическом стиле должны иметь больше деревянных элементов,а в представленном варианте одна позолота.

Говорят мраморные панели очень на кусочки сала похожи
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:01

  Serg-ik написав:.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.

Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Или всё-таки годик подождать с покупкой?


Как ваш "близнец" по проблеме, про одно хочу сказать...цитатой.

„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:05

  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.

Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.

Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:06

  Serg-ik написав:Что лучше на моменте: брать квартиру 64-80 метров в доме 70-80 годов в каком то жилом состоянии(Троещина, Виноградарь, Дарница и т.п.) и жить в ней без капремонта (обойки переклеить и получить то, что сейчас арендую) или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.
Или всё-таки годик подождать с покупкой?


нет универсальных рецептов, выбор квартиры - всегда эмоциональная и персонифицированная покупка
но то шо надо поскорее уходить от аренды я вам говорил еще 4 года назад, сколько вы с тех пор профукали на аренду денег в ожидании "удачной точки входа"?
пример юры очень показателен и если бы он не подорвал свою нервную систему своим "яростным скирдованием" и вовремя ушел с этой ветки после покупки, его кейс можно было бы ставить вам в пример, шоп тут ни говорили и как бы ни злорадствовали местные эксперты
и да - вы ремонт в квартире после строителей просто не вывезете, вам лучше совкошлак, обойки и никаких кредитов
но можете канешна еще и подождать - а вдруг? никто не знает
и никто точно не скажет
а жизнь, повторяю, идет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 гру, 2020 11:07, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:07

  Чукча2 написав:[

„Об одном жалею… Годы. Так хочется пожить по-человечески… и поработать.“

Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.
Жить в аренде и неспеша делать ремонт, на который взять кредит? Мне это не по карману.
Бюджет позволяет:
новострой без ремонта +кредит на ремонт
вторичка СССР в уставшем состоянии ( как та квартира на Воскресенке, что иностранец продает)
Вариант
новострой без ремонта +кредит на ремонт+аренда во время ремонта мне не по карману.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:08

  hume написав:Пожить по человечески и поработать в одном предложении стоять не должны. Если конечно вам работа не приносит такого же удовлетворения как карибское море


уня несколько раз говорил шо очч любит свою работу
правда при этом мечтает о пенсии в медовом и личном пенсионном фонде, хм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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