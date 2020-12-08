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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5845584658475848>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 44
1. Зросли більш, як на 30%
41%
18
2. Зросли на 20 - 30%
2%
1
3. Зросли на 10 - 20%
2%
1
4. Зросли менш, ніж на 10%
0
0
5. Приблизно ті самі
20%
9
6. Впали менш ніж на 10%
5%
2
7. Впали на 10 - 20%
5%
2
8. Впали на 20 - 30%
5%
2
9. Впали більш, як на 30%
20%
9
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а жизнь, повторяю, идет

идёт
И я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.
Этововсе не дворцы, без шикарных ремонтов, а то и вовсе без ремонтов ( ходил по нескольким в гости), у многих-хрущи. И ничего -они не унывают и не вешаются от того, что, возможно к пенсии, им придётся жить в разваливающихся домах, а денег на новую квартиру сейчас нет и к пенсии вряд ли больше станет
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:14

  hume написав:..
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно

весьма упрощая - унитаз/большую комнату/черновую кухню сделал, - заезжай. Вечером и на выходных, вместо бессмысленного тыкания кнопками по смартфону, дрель в зубы и вперед.
Понятно, что есть семья, которой некомфортно, но это временные трудности. Иначе можно ждать вечность.
Ну а как еще прикажете действовать, если бюджет ограничен? Не знаю у кого как, надо подключать любую доступную помощь: от родичей/друзей/знакомых на файнансе.уа
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:18

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:а жизнь, повторяю, идет

идёт
И я живу в квартире, в такой же, как живут мои соседи по моему дому и в такой же, как живут люди в соседних домах.


но это же не ваш путь - верно?
вы и ваши деньги достойны большего - вы ведь так считаете?
блин, сколько раз уже давал себе зарок не вестись на ваши провокации и прекратить обсуждать ваш кейс, я прекрасно понимаю шо вам очень хочется переложить ответственность за свое решение на кого то другого и потом еслешо умыть руки - "а это они мне посоветовали" или шото типа того
покупать надо по деньгам - вам это сколько раз уже говорили?
новострой без ремонта + кредит это не "по деньгам", кули тут еще обсуждать то?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:20

  sequence написав:
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.


не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным :mrgreen:
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 09 гру, 2020 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:20

  hume написав:
  sequence написав:
  Serg-ik написав:.. или брать новострой и кредит на ремонт в 30 000 долларов на 10-15 лет ?.

Или брать новострой-строй-строй, сказало эхо
Ремонт можно делать неспеша, по мере поступлений, безо всяких кредитов. Что можно своими силами - делайте своими силами, ютуб в помощь.

Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно

тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?

До речі, ремонт кавалірки уже вилився в 120к без змонтованої сантехніки (бойлер, мийка, душова) та підвісної стелі, це майже 300у.е. м2. Ремонт трохи вище класу економ.

Може хрущик/панелька + косметика і заході і живи, чим шукати новобудову і з правильними плануваннями в потрібній локації і потім ще ремонт на 0,3 .. 0,5 ціни новобудови?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 гру, 2020 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:21

  sequence написав:
  hume написав:..
Это как?
Жить в аренде и делать ремонт? По деньгам будет очень накладно

весьма упрощая - унитаз/большую комнату/черновую кухню сделал, - заезжай. Вечером и на выходных, вместо бессмысленного тыкания кнопками по смартфону, дрель в зубы и вперед.
Понятно, что есть семья, которой некомфортно, но это временные трудности. Иначе можно ждать вечность.
Ну а как еще прикажете действовать, если бюджет ограничен? Не знаю у кого как, надо подключать любую доступную помощь: от родичей/друзей/знакомых на файнансе.уа
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.

Время красивых цен прошло. При этом цены на ремонтные работы поднялись пропорционально ценам на недвигу. То есть пока Сержик выжидал, просчитывал и тд он попадает вдвойне. Единственный выход искать вторичку с ремонтом в относительно новом доме. Или надеяться на прогноз Зрадио.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:22

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
Или купить что то на Софиевке - останется и на ремонт.


не на ремонт, а на финпомощь помощь ремонтеркиным :mrgreen:
первый ремонт? бгг
потом все равно придется дрель в зубы и вперед

ОК, так чтобы можно было заехать..
Мне тяжело понять людей, что не имея достаточных бюджетов, еще не хотят работать собственными руками - ну никак не получится и рыбку съесть и хорошо присесть
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:23

  flyman написав:тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?


по твоим же словам тебе вполне хватало на нормальную квартиру + ремонт, но ты зачем то начал окружать киев своим неликвидом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:28

  flyman написав:[
тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?

?

Да, я думал это дописать, но Сержик на это точно не пойдет
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:32

  kingkongovets написав:
  flyman написав:тобто тепер пропонують робити те, за що мене тут поносили: мебель із піддонів і штахет з будови?


по твоим же словам тебе вполне хватало на нормальную квартиру + ремонт, но ты зачем то начал окружать киев своим неликвидом

Тобто за 30куе кавалірку на Хрещатику?
Є такі?
Я ліпше "неліквід" недалеко від кожної з гілок метро. 3х10куе

Допустімо, офіс біля ст. Зеніт, скільки часу добиратися із Хрещатика в порівнняні із КарДачами?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 гру, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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